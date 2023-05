Staphorst had ‘blinde vlekken’ voor gewelddadige reactie op protest Sinterklaasintocht, zien onderzoekers

De gemeente Staphorst rekende erop dat alles wel goed zou komen rondom de Sinterklaasintocht van november vorig jaar. In een woensdag gepubliceerd rapport schrijft onderzoeksbureau Radar dat de gemeente meerdere „blinde vlekken” had die eraan bijdroegen dat dorpsbewoners de actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) konden aanvallen.

De kans op geweld werd onderschat, blijkt uit het onderzoek. Ambtenaren hadden zo’n groot vertrouwen in hun eigen inwoners, dat ze de zorgen van KOZP niet serieus genoeg namen. „Wensdenken” sloop zo in de voorbereiding van de intocht, demonstratie en de reactie daarop. Tegelijkertijd lag de nadruk te veel op ordehandhaving, waardoor het demonstratierecht naar de achtergrond verdween.

Auto’s beschadigd

KOZP had van tevoren aangekondigd te komen, en er waren meerdere waarnemers van mensenrechtenorganisatie Amnesty mee, maar dat voorkwam niet dat zwart geschminkte Staphorsters hen op 19 november klemzetten op de afrit van de A28.

Op videobeelden is een groep jonge mannen te zien die de KOZP-activisten omsingelen. Ze bekogelen en beschadigen auto’s en vernielen een ruit van een busje. De politie hield het geweld niet tegen en de gemeente verbood de KOZP-demonstratie.

‘Spotters’

De Staphorsters waren hecht en goed georganiseerd. Ze hielden elkaar niet alleen op de hoogte via WhatsApp en Facebook, maar reden zelfs vanaf Almere mee in de trein met demonstranten, zetten „spotters” bij toegangswegen en regelden trekkers voor blokkades.

Veel Staphorsters zeiden tegen de onderzoekers dat het hen helemaal niet om Zwarte Piet ging, maar om frustratie met mensen die „van buiten” kwamen om verandering te eisen. De corona-, asiel- en stikstofcrises zouden dat gevoel verder hebben aangewakkerd.

De gemeente schrijft in een reactie op het rapport het demonstratierecht beter te willen beschermen. Burgemeester Jan ten Kate: „De grondwet is geen keuzemenu waaruit je naar believen een artikel pakt.”

