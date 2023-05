Met mijn Poolse voorleesmaatje Kasper (7) lees ik een keer per week een boek. Meestal lees ik hém voor, maar hij leest ook hele stukken voor aan mij. Tussendoor maken we af en toe kruiswoordpuzzels en woordzoekers; alles met de bedoeling om zijn woordenschat uit te breiden. Het zijn gezellige middagen, al vraagt het wel enige creativiteit om hem geconcentreerd te houden. Laatst vroeg zijn moeder hem toen ik wegging: „Wat zeg je dan?” Waarop Kasper antwoordde: „Bedankt voor het spelen.”

