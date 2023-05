Uitgever: slotstuk in Zeven Zussen-serie Lucinda Riley in één dag naar schatting zeker 100.000 keer verkocht

Atlas - het verhaal van Pa Salt, het achtste en laatste deel in de populaire Zeven Zussen-reeks van de inmiddels overleden schrijfster Lucinda Riley, is in één etmaal naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 keer verkocht. Die berekening maakte Xander Uitgevers vrijdag op basis van verkoopcijfers van de vijf grootste retailketens waaraan het bedrijf boeken levert.

Als de schatting klopt, gaat het om verkoopcijfers die „in tientallen jaren niet zijn voorgekomen”, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie CPNB tegen persbureau ANP. En ook volgens de Groep Algemene Uitgevers, de koepel van Nederlandse uitgevers, zijn dit soort aantallen „sinds de eerste Harry Potter-delen een kwart eeuw geleden, door geen enkel boek meer gehaald”. Of van een absoluut record sprake is, kunnen de organisaties pas volgende week vrijdag zeggen, als de definitieve cijfers bekend worden gemaakt.

Dit weerhoudt Xander Uitgevers niet van een uitgelaten eerste reactie. De geschatte cijfers „overtreffen echt alle verwachtingen”, aldus een woordvoerder. „We hadden zeker gehoopt op veel verkoop, maar zo’n stormloop hadden we niet aan zien komen.” De uitgeverij ziet door de media-aandacht ook een toename van de verkoop van het eerste deel. „Daaruit maken we op dat er ook nog heel veel nieuwe lezers bijkomen.”

Zeven geadopteerde zussen

De boekenreeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk landhuis aan het Meer van Genève. De zussen zijn allemaal geadopteerd, en na de dood van hun vader hebben ze elk een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst. In elk boek achterhaalt een van de zussen haar achtergrond én vindt daarbij de liefde van haar leven. „Een hedendaagse romance wordt zo verwikkeld in een historisch verhaal, waarin het ook vaak gaat om het kunstenaarschap van voorouders”, schreef NRC in 2021.

Eigenlijk zou het zevende boek het laatste zijn, maar Riley had meer bladzijdes nodig om het verhaal af te ronden. Ze beloofde haar fans een achtste boek, waarin ze de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is. Riley rondde voor haar dood – ze overleed op 55-jarige leeftijd aan kanker – in juni 2021 een aantal belangrijke passages van haar boek af. Ook maakte ze aantekeningen over het plot. Harry Whittaker, haar oudste zoon, voltooide het boek.

Populariteit

De dna-zoektocht die de zussen stuk voor stuk doormaken is een thema dat het op televisie vaak goed doet, en zo ook bij deze reeks. Wat verder bijdraagt aan de populariteit van de Zeven Zussen is dat de boeken goed te volgen zijn en makkelijk weglezen. Bovendien werden ze op de markt gebracht als een literaire serie met het uiterlijk van een lieflijke bouquetreeks. Toch is niet iedereen het erover eens dat de boeken die beloftes waarmaken; NRC plaatste eerder vraagtekens bij de literaire waarde van de boeken.

Riley ontving vaker slechte recensies voor haar boeken, hoewel dat haar vele lezers niet lijkt te deren. Zelf vond Riley het jammer, maar het winnen van literaire prijzen was nooit haar doel, vertelde ze in 2019 in een interview. „Ik wil geen literaire fictie schrijven die door 2.500 mensen wordt gelezen, maar door iedereen. Welk boek ik ook schrijf, ik eindig altijd met hoop. Alles liever dan een roman van 250 pagina’s met een droog, plotloos verhaal, waarin elke zin prachtig is gebeeldhouwd, maar waar de auteur vergeten is een verhaal te vertellen.”

Opvallend is dat de boeken vooral in Nederland goed verkopen. Dat komt onder andere doordat de Ierse Lucinda Riley in het Verenigd Koninkrijk last had van een reputatieprobleem. In 2000 publiceerde ze een thriller over het Britse Koningshuis, Seeing Double. Dat boek verscheen ongelukkigerwijs net na het overlijden van prinses Diana, waardoor Riley veel kritiek over zich heen kreeg. Met veel moeite bouwde ze daarna haar reputatie als schrijfster weer op. In Nederland had ze daar geen last van, en verschenen de boeken bovendien sneller achter elkaar.

Het boek gaat de komende maanden naar verwachting nog veel vaker over de toonbank. De zevende editie van de reeks werd in Nederland ruim 300.000 keer verkocht.