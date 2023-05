PwC-top naar Australië om fiscaal schandaal te sussen

Het is alle hens aan dek bij de wereldwijde top van accountantskantoor PriceWaterHouseCooper (PwC). De firma doet er alles aan om de internationale gevolgen van een omvangrijke Australische vertrouwenskwestie te bezweren.

Het schandaal draait om vertrouwelijke documenten van de Australische overheid, die door partners van PwC gebruikt zouden zijn om nieuwe klanten in de techsector te benaderen voor belastingadviezen.

In de overheidsdocumenten stond tot in detail beschreven hoe de nieuwe Australische wet- en regelgeving op het gebied van belastingontduiking eruit zou gaan zien. Zo konden klanten van PwC alvast nadenken over financiële constructies, nog voor de wetgeving in 2016 inging. De kwestie kwam aan het licht tijdens een senaatszitting, waar interne correspondentie van PwC werd geopenbaard.

PwC had als adviseur van het Australische ministerie van Financiën toegang tot de vertrouwelijke documenten. Een PwC-partner met een decennialange staat van dienst zou de documenten hebben gedeeld met zijn collega's, die er vervolgens mee langs potentiële klanten gingen.

Klanten in VS

De interne mails vonden daarna hun weg naar collega’s in de Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Met name de Amerikaanse klanten zouden in dit verband lucratief zijn geweest: er zou voor miljoenen aan nieuwe dienstverlening zijn afgegeven aan bedrijven in San Francisco. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel klanten op illegale wijze gebruik zouden hebben gemaakt van de informatie.

De PwC-partner die de documenten gelekt zou hebben, behoorde tot een team van accountants dat advies leverde aan het Australische ministerie van Financiën. Hij had strenge geheimhoudingsverklaringen ondertekend. Na het uitkomen van het schandaal kreeg de man een beroepsverbod van twee jaar in Australië. Hij werkt inmiddels niet meer bij PwC.

De zaak ligt erg gevoelig bij het accountantskantoor, dat sinds enkele jaren na een aantal schandalen het begrip ‘vertrouwen’ centraal zette in de bedrijfsstrategie. Dat dit uitgerekend in Australië gebeurt, is extra pijnlijk. Het land presenteert zich als een voorloper in de bestrijding van belastingontduiking, maar kon ondanks de strenge wetgeving maar geen grip krijgen op multinationale bedrijven die manieren vonden om geen of minder belasting te betalen.

Topman Tom Seymour van de Australische tak van PwC moest al het veld ruimen om de kwestie, maar dat is voor Australische politici niet genoeg.

Labor-senator Deborah O’Neill eist dat de namen openbaar gemaakt worden van alle partners die de mails verstuurden, en van de bedrijven die ze ontvingen. „Het gaat hier niet om een paar rotte appels. Het is een wijdverbreid cultureel probleem dat zich tot ver buiten Australië uitstrekt”, aldus O’Neill tegen de de Britse zakenkrant Financial Times

Als O’Neill haar zin krijgt, kan de kwestie een internationaal staartje krijgen. Iets wat PwC koste wat kost wil voorkomen. Vrijdag stapte een topzware afvaardiging van PwC op het vliegtuig naar Sydney, met onder anderen de hoogste jurist en de belangrijkste fiscalist van PwC. De topdelegatie zou ter plekke willen proberen de gemoederen tot bedaren te krijgen – en tegelijk een beeld te krijgen van de omvang van de bedrijfscultuur die O’Neill schetst. PwC heeft inmiddels een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in Australië.

Namen mogelijk openbaar

Volgens bronnen bij de Financial Times zou PwC ook al voorbereidingen treffen om klanten te benaderen die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. De kans bestaat dat zij straks hun bedrijfsnaam terughoren tijdens hoorzittingen in de Australische Senaat.

Hoewel Australische politici nu wijzen op de rol van accountants bij de internationale pogingen om belasting te ontduiken, waren de betrekkingen tussen accountants en de overheid in het verleden erg nauw.

De nieuwe regering onder premier Anthony Albanese werkt momenteel aan regelgeving om de afhankelijkheid van de ‘Big Four’, de accountantfirma's KPMG, EY, PwC en Deloitte, te verkleinen.