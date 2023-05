Philips treft in VS schikking van 62 miljoen dollar rond vermeende corruptie in China

Philips heeft een schikking van 62 miljoen dollar (58 miljoen euro) getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende corruptie in China. Het medisch-technologische bedrijf heeft volgens de beurswaakhond tussen 2014 en 2019 medewerkers van ziekenhuizen op oneerlijke wijze beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen. Dat heeft de SEC donderdag bekendgemaakt.

Volgens de SEC boden Philips-dochterondernemingen in China speciale kortingen aan distributeurs, wetend dat zij een deel van die extra winst konden gebruiken om ambtenaren om te kopen. Ook zouden werknemers, distributeurs of verkopers van dochterondernemingen van Philips in China medewerkers van ziekenhuizen op oneigenlijke wijze hebben beïnvloed om technische specificaties op te stellen bij aanbestedingen die gunstig waren voor de producten van de Nederlandse onderneming.

Zo concludeerde de SEC dat een regionale salesmanager van Philips in China geld aan een ziekenhuisdirecteur had betaald in ruil voor diens hulp bij het aankoopproces. „In een ander geval spraken medewerkers van Philips China met ziekenhuisbestuurders over het afstemmen van technische specificaties voor een openbare aanbesteding, zodat alleen Philips China en twee andere fabrikanten in aanmerking zouden komen voor het bod”, aldus de SEC.

Extra biedingen

Tot slot zouden medewerkers, distributeurs of verkopers van Philips biedingen op oneigenlijke wijze hebben beïnvloed door extra biedingen op te stellen voor producten van andere fabrikanten, om de schijn te wekken van legitieme openbare aanbestedingen waarbij het minimale aantal biedingen werd bereikt volgens Chinese regels.

Philips erkent noch ontkent schuld bij de regeling. Van het bedrag dat het bedrijf betaalt is 15 miljoen dollar een boete, bij 41 miljoen dollar gaat het om winsten die Philips zou hebben gemaakt ale gevolg van de illegale acties. De overige 6 miljoen dollar bestaat uit rente.

Philips overtrad volgens de toezichthouder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Alle bedrijven met een beursnotering in de VS vallen onder die Amerikaanse anticorruptiewet, schrijft het ANP. Aandelen van het Nederlandse bedrijf worden ook verhandeld aan de New York Stock Exchange. In 2013 klaagde de SEC Philips aan wegens vergelijkbaar gedrag in Polen tussen 1999 en 2007.