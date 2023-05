Pakt Turkije deze verkiezingen haar democratie terug?

Zondag vinden in Turkije nieuwe presidentsverkiezingen plaats. De oppositie vormt voor het eerst in twintig jaar een serieuze bedreiging voor Erdogan, vertelt correspondent Toon Beemsterboer. Kan Erdogan zijn alleenheerschappij voortzetten, of gaat het land terug naar een democratie?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl