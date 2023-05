Musk presenteert Linda Yaccarino als nieuwe topvrouw van Twitter

Linda Yaccarino is de nieuwe topvrouw van Twitter. Dat heeft haar voorganger Elon Musk vrijdagavond bekendgemaakt via datzelfde medium. Yaccarino (60) zal zich bezighouden met de zakelijke bedrijfsvoering, terwijl Musk zich gaat richten op productontwerp en nieuwe technologie voor Twitter. De nieuwe topvrouw zal volgens Musk over zes weken beginnen. Musk (51) blijft wel lid van de raad van bestuur van het bedrijf.

Yaccarino maakt de overstap van het mediabedrijf NBCUniversal, waar ze ook een leidinggevende rol had. Ongeveer zes maanden geleden maakte Musk bekend te zullen aftreden als hij iemand zou vinden „die gek genoeg” zou zijn om hem op te volgen. Daar ging een peiling aan vooraf waarin hij zijn volgers vroeg of hij moest aanblijven als topman; een meerderheid stemde voor een vertrek van de miljardair.

Musk nam Twitter in oktober vorig jaar over voor zo’n 44 miljard dollar (ruim 40 miljard euro). Hij ontsloeg een flink deel van het personeel en schaafde flink aan de werkcultuur. De miljardair maakte vrijdag bekend om Twitter „te transformeren naar X, de alles app”. X is de naam van het bedrijf dat Musk eerder heeft samengevoegd met Twitter, maar veel meer maakte hij niet bekend over die plannen.