Macron wil Europese milieuregels ‘pauzeren’ om EU meer soeverein te maken, vrees voor wegtrekken industrie

He did it again. Opnieuw heeft Emmanuel Macron een zinnetje geuit dat tot woede en ongeloof heeft geleid. De Franse president, die erom bekendstaat gevoelige debatten op te schudden met petites phrases waarin nuance ver te zoeken is, heeft ditmaal tegen de haren van groen Frankrijk in gestreken.

Het gaat om een opmerking die hij donderdag maakte bij de presentatie van zijn plan om Frankrijk te herindustrialiseren. Tegenover een publiek van onder meer ministers, bedrijfsleiders en vakbonden riep de president op tot een „een reglementaire, Europese pauze” op het gebied van milieuwetgeving. „Op het gebied van regelgeving lopen we vóór op de Amerikanen, de Chinezen en alle andere grootmachten ter wereld”, aldus Macron. „Nu moeten we uitvoeren, niet meer regels aanpassen, want dan gaan we alle [bedrijven] verliezen.”

Over welke milieu- of klimaatregels hij het precies heeft, is niet helemaal duidelijk. Na de uitspraak haastte het Élysée traditiegetrouw om nuance toe te voegen. Nee, de president pleitte niet voor het schrappen van huidige wetgeving. En nee, hij wil geen wetten tegenhouden die al in de maak zijn. Wel wordt benadrukt dat de regels die voortvloeien uit de Europese Green Deal, over onder meer het terugdringen van CO 2 -uitstoot en het beschermen van biodiversiteit, „niet te schadelijk moeten zijn voor de Europese industrie”.

‘Made in Europe’

Op zich past de uitspraak volledig in Macrons droom voor een onafhankelijker Frankrijk en Europa. Al jaren hamert de president erop dat de EU meer soeverein moet worden en moet herindustrialiseren om de afhankelijkheid van China en de VS te verminderen. Zoals hij deze vrijdag nog in een opiniestuk in de Britse zakenkrant Financial Times schreef: „We hebben meer fabrieken nodig en minder afhankelijkheden. Made in Europe zou ons motto moeten zijn.”

Bij de toespraak donderdag benadrukte hij meermaals dat dit op een groene manier moet gebeuren – „ontkolen” was zelfs een van de meest gebruikte woorden van zijn speech. Ook Élysée-bronnen benadrukken tegenover The Huffington Post dat het herindustrialiseren van Frankrijk moet gebeuren door „op onze bodem te produceren in plaats van buiten Europa waar de milieu-eisen minder hoog zijn”.

Macrons woorden passen ook in de groeiende kritiek op EU-regelgeving omtrent milieu en klimaat die de afgelopen tijd in Brussel te horen is. Meerdere Europese partijen hebben kritiek geuit op een aantal vergroeningsmaatregelen van de EU, waarbij vooral het argument wordt aangehaald dat de landbouw er te erg onder zou lijden, maar ook de industrie. En Macron raakt aan een discussie die breder speelt in Europa: is het überhaupt mogelijk om het continent te herindustrialiseren en tegelijkertijd te vergroenen?

Maar een dag na zijn gewraakte woorden, is vooral kritiek te horen. „Hij berijdt het paard van de [christendemocratische] Europese Volkspartij”, stelt Philippe Lamberts, vicevoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement, tegenover Le Monde. Hierbij verwijst hij naar het verzoek van de EVP om delen van de Green Deal te schrappen of te pauzeren – waar Macron dus nadrukkelijk niet toe heeft opgeroepen. „Klimaatverandering is inderdaad geregeld, dit is het moment om te pauzeren”, zegt Manon Aubry, vicevoorzitter van de eurosceptische fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL), cynisch. En ook in Macrons eigen kamp in Brussel klinken ontevreden geluiden. Partijgenoot Pacal Canfin, voorzitter van de milieucommissie van het Europees Parlement, spreekt van „een ongelukkige zin”. „Het geeft niet goed weer wat Frankrijk doet.”

Kritiek op klimaatbeleid

Voor Franse voorstanders van ferm klimaatbeleid is het zinnetje een bevestiging van een beeld dat hun president al langer afgeeft: hij zégt veel voor het klimaat te willen doen, maar in praktijk komt daar maar weinig van terecht. Al sinds zijn eerste verkiezing in 2017 belooft Macron dat klimaatbeleid een van zijn belangrijkste thema’s is. Zo zei hij in reactie op het Make America Great Again-beleid van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump dat hij de hele planeet great again wilde maken. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar beloofde Macron in zijn tweede termijn van Frankrijk une grande nation écologique te maken.

Maar hoewel hij geregeld klimaat- en milieuregels doorvoert, maakt hij zijn grote woorden niet waar, zo hebben meerdere onafhankelijke instanties geoordeeld. In het laatste jaarlijkse rapport van de Hoge Raad voor Klimaat, opgericht door Macron zelf, werd vorige zomer geoordeeld dat Frankrijk „vooruitgaat maar niet genoeg doet”. En al meerdere keren is de Franse regering door de hoogste bestuursrechter op de vingers getikt om „klimaatpassiviteit”.

De laatste keer was zelfs afgelopen woensdag, toen de Conseil d'État nieuwe maatregelen eiste om de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk naar beneden te brengen, in lijn met het Parijs-akkoord. „Er is nog steeds onvoldoende geloofwaardige garantie dat het traject voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen effectief kan worden gerespecteerd.” In deze context klinkt de petite phrase van donderdag een stuk alarmerender.

Fabriek voor autobatterijen naar Frankrijk Frankrijk heeft de strijd om het binnenhalen van de eerste Europese fabriek voor autobatterijen van het Taiwanese ProLogium gewonnen. Dertien Europese landen lobbyden om de megafabriek – uiteindelijk spande het tussen Duitsland, Nederland en Frankrijk. De fabriek komt in het Noord-Franse Duinkerken te staan. ProLogium heeft voor Noord-Frankrijk gekozen omdat hier al drie andere batterijfabrieken in aanbouw zijn, aldus vice-president Gilles Normand tegenover Reuters. Ook zou de beschikbaarheid van betaalbare kern- en groene energie hebben meegespeeld. En Macron zou de deal hebben verzacht met „een stimuleringspakket”; wat dat precies inhoudt is onbekend. De fabriek zal 3.000 banen opleveren; ProLogium investeert zo’n 5,2 miljard euro in het project.