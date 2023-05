Limburg schikt met directeur sportstichting

De provincie Limburg heeft voor een onbekend bedrag geschikt met Geert Ruigrok, voormalig directeur van de stichting Topsport Limburg. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Daarmee wordt een mogelijke civiele rechtszaak voorkomen.

Ruigrok werd in 2019 ontslagen vanwege financiële tekorten bij de stichting. Volgens hem gebeurde dat op basis van valselijk opgemaakte resultaatcijfers van de stichting, die werden ingediend bij de rechtbank. Volgens deze cijfers had de stichting een negatief resultaat van 70.000 euro. Volgens Ruigrok was juist een positief resultaat behaald van bijna 250.000 euro, staat in zijn aangifte. Een nog niet geïnd bedrag zou door een interim-bestuurder ten onrechte niet zijn meegenomen in de ingediende cijfers.

Ruigrok deed aangifte in oktober 2021 wegens valsheid in geschrifte tegen onder anderen oud-gedeputeerde Ger Koopmans, die sport in zijn portefeuille had.

Ruigrok bevestigt nu alleen dat sprake is van „een geslaagd mediation-traject”. Woordvoerder Bas Albersen sluit zich daarbij aan. „Op de inhoud ervan rust geheimhouding.”

Topsport en breedtesport

Op zijn beurt zegt Koopmans van niets te weten. „Niet van een schikking en niet van de inhoud.” Hij ontkende eerder al tegenover NRC betrokkenheid bij het faillissement of bij een opdracht om valse cijfers in te dienen. Koopmans wilde als gedeputeerde toe naar een organisatie die behalve topsport ook de breedtesport in Limburg zou stimuleren. Daarvoor moest volgens de aangifte van Ruigrok de bestaande stichting verdwijnen.

In maart 2019 werd de subsidie stopgezet. Een maand later werd Ruigrok op non-actief gezet. Bij zijn ontslag had hij recht op een transitievergoeding van 150.000 euro. Volgens hem probeerde een door Koopmans aangewezen interim-bestuurder uitbetaling van dit bedrag te voorkomen door faillissement van de stichting aan te vragen.

Koopmans was in maart 2021 met de andere CDA-gedeputeerde afgetreden na een aantal integriteitsaffaires. Korte tijd daarna stapten ook de overige vijf gedeputeerden in Limburg en de commissaris van de koning op.

Onderzoeken bestuurscultuur

Na die tijd verschenen in totaal dertien verschillende onderzoeken naar de bestuurscultuur in de provincie, waarin steeds een gebrek aan tegenwicht en tegenspraak werd geconstateerd. De provincie nam diverse maatregelen om herhaling te voorkomen en denkt na over de instelling van een integriteitsbureau.