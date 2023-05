Leven begint bij goed slapen, maar dan moet je dat wel kunnen

Bij Nadia zat een biohacker. Kort gezegd is dat iemand die alles probeert om zo gezond mogelijk voorlopig niet te sterven. Het thema van de uitzending: ‘ik doe er alles aan om jong te blijven’. Hij deed dat door een apparaat op zijn hoofd te zetten, met een koptelefoon en een soort mijnlamp erop, gericht op zijn gezicht. Zet hij het ding aan – met zijn telefoon –, dan komt er geluid in zijn oren en licht in zijn ogen. Hij noemt het stroboscopisch. Samen met de klanken heeft het een soort psychedelisch effect. Een immersieve ervaring schijnt dat te heten. Ik moest het woord even opzoeken, maar het betekent ‘onderdompelen’. Kopje onder in een bad van licht en geluid. Als hij het ding na enige tijd weer uitzet, is zijn geest kalmer, zijn focus scherper en zijn „neuroplasticiteit” opgerekt. Hij baseert zich op de laatste wetenschappelijke inzichten, en heeft thuis nog tig apparaten liggen die hem tot in de eeuwigheid bij de tijd moeten houden.

De documentaire Tegen de tijd (HUMAN) van Nelleke Koop is zelf een immersieve ervaring. Het beeld verschiet van donker naar licht, vertraagt en versnelt, vertroebelt en verschuift. Het geluid scherp en schril, een monotone vrouwenstem herhaalt de woorden ‘aan-uit’ en ‘licht-donker’, op het irritante af. Al die zintuigelijke effecten zijn bedoeld om na te bootsen wat vier chronisch slechte slapers ervaren. Bij de 17-jarige Muied denk je aanvankelijk nog dat zijn slaapprobleem te wijten is aan leeftijd, of aan luiheid. Voor vijf uur ’s ochtends valt hij meestal niet in slaap, en zodra hij de eerste metro en vogels hoort, weet hij dat als hij nu wél in slaap valt, hij z’n honderd wekkers niet zal horen en het eerste uur school zal missen. En het tweede en derde ook.

Voor Leon is daten een ramp, iedereen gaat vroeger slapen dan hij

Nienke (22) volgt een dansopleiding en ligt ook drie, vier uur wakker voor ze slaapt. Overdag is ze zo moe dat ze soms zomaar wegvalt – 20 seconden, soms een half uur –, het lijkt op hallucineren. Iedereen met een waakse baby thuis kan zich daar iets bij voorstellen. Voor twintiger Leon beginnen alle banen te vroeg, met zijn dag-en-nachtritme kan hij eigenlijk alleen werken in de horeca of de ICT. Daten is een ramp, want iedereen gaat vroeger slapen dan hij. Dat maakt hem eenzaam en ongelukkig. Ook de slaap van Maurice (51) is stuk, al lijkt het bij hem het te komen door zijn onregelmatige werk in verschillende tijdzones.

Biologische klok

De grote reset ziet er bij ieder van deze vier net iets anders uit. De biologische klok van de 17-jarige Muied kan twee kanten op: met of tegen de tijd in. Of steeds iets later, of steeds iets eerder naar bed. Hij begint met om 05.00 uur naar bed gaan en om 13.00 opstaan, om daarna in tien dagen z’n slaap- en waaktijden steeds verder te verzetten, net zo lang tot hij weer in pas loopt met het ritme van zijn omgeving. Op dag zes van zijn nieuwe slaapregime staat Leon om 19:00 uur op, gaat hij om 02:15 uur naar de sportschool, eet hij om 07:00 warm en gaat hij rond lunchtijd weer naar bed. Stomverbaasd als het hem eindelijk lukt om 08:00 op te staan – zó veel mensen als dan wakker zijn. Nienke zet de wekker om 20.00 uur, neemt melatonine en zet om 20:30 uur een zonnebril op zodat ze om 23:00 uur slaapt.

Deze vier mensen zijn onderzocht en behandeld, hoe en waar wordt er niet bij verteld. Ik moest het hebben van het uniform van de slaaponderzoeker die elektrodes op het hoofd van Maurice aanbracht en de aftiteling van de documentaire om te zien dat het gebeurt in het Haags Medisch Centrum. De slapelozen krijgen allemaal een lamp met een lichtintensiteit van 10.000 lux mee naar huis, waar ze na het opstaan een tijd lang in moeten kijken. Via de ogen bereikt het licht de hersenen daar waar de oogzenuwen elkaar kruizen. Het heeft iets van een biohack, al zal het vast niet levensverlengend zijn. Levensreddend wel. Voor Nienke bracht het licht in de duisternis. Om te leven, zegt zij, moet je slapen.