‘Les Miserables’ en ‘Charlie en de chocoladefabriek’ favoriet voor Musical Awards

Op 15 mei vindt het 21ste Musical Awards Gala plaats. Dertien producties maken kans op de prijzen. Extreem jong talent valt op én veel nieuw Nederlands werk.

Geen van de drie publieksfavorieten uit het eerste ongeschonden musicalseizoen na de pandemie, spelen zich af in het ‘hier en nu’. De genomineerden voor de publieksprijs zijn namelijk het bombastische Les Misérables over een Franse volksopstand, het kleurrijke dansspektakel Grease en de Limburgse locatievoorstelling Dagboek van een herdershond.

Het zijn voorstellingen die je optillen uit het theaterpluche en naar een andere tijd transporteren, naar samenlevingen waar robotstofzuigers nog sciencefiction waren en vrouwen meestal een schort of rokje droegen.

Wil het musicalpubliek graag aan de dagelijkse realiteit ontsnappen? Of waren dit simpelweg de beste producties van het seizoen? De jury van de Musical Awards, die op 15 mei voor de 21ste keer worden uitgereikt, nomineerde de publieksfavorieten in ieder geval óók voor ruim twintig prijzen.

Toch zijn in de selectie ook voorstellingen te vinden over hedendaagse onderwerpen als datingongemak (Blind date en Before after), een lesbisch stel dat niet naar het schoolgala mag (The Prom) en een meisje dat rebelleert tegen de verhuizing van haar gezin (De regels van Floor). In totaal zijn de nominaties verdeeld over dertien musicals - zeer uiteenlopend in ambities, onderwerp en stijl.

Degelijk versus creatief

De meeste nominaties werden in de wacht gesleept door het eerdergenoemde Les Misérables (11), horrorvoorstelling Sweeney Todd (10) en familiespektakel Charlie and the chocolate factory (9). Dit rijtje bevat waarschijnlijk ook de twee beste musicals van dit seizoen, in de categorieën ‘groot’ en ‘klein’ (producties met maximaal 15 castleden).

Dat het indrukwekkende Sweeney Todd naar huis gaat met de prijs voor beste kleine musical, is zo goed als zeker. Deze productie steekt met kop en schouders boven de andere genomineerden uit, zowel muzikaal als in ‘production value’. De composities van Stephen Sondheim worden prachtig uitgevoerd; het gevangenis-decor verrast.

Als beste grote musical verslaat Les Misérables waarschijnlijk nipt het bekende Roald Dahl-avontuur. Beide musicals zijn van hoge kwaliteit, op een geheel eigen wijze. Waar Les Mis een statig-degelijke uitvoering van een klassieker is, pakt Charlie het publiek in met z’n creatieve vormgeving en vaart.

Van eigen bodem

Nieuw Nederlandse werk is dit jaar goed vertegenwoordigd. Alle kanshebbers voor beste kleine musical zijn - op Sweeney Todd na - producties van eigen bodem. Het is dan ook dringen in de categorie ‘Beste Nederlandse Oorspronkelijke Musical’, die sinds vorig jaar bestaat. Dat komt ook doordat het awards-regelement de jury dwingt om alle nieuwe Nederlandse producties te nomineren, die dit seizoen (1 juli 2022 t/m 23 april 2023) in première gingen.

Vermoedelijk wint Dagboek van een herdershond in deze categorie. Deze sympathieke locatievoorstelling, gebaseerd op een populaire tv-serie uit de jaren ’70, maakt vooral indruk met grootschalige ensemblenummers. Het is de meest ambitieuze productie onder de genomineerden, waarbij verder De regels van Floor (een onverwachte mededinger met 6 nominaties) opvalt als charmante productie met rake, komische teksten.

Acteerprijzen

Bij de acteerprijzen lijkt het voor de vrouwelijke genomineerden een uitgemaakte zaak: Gaia Aikman tilde het (verder niet erg overdonderende) Aida eigenhandig naar een hoger plan en Simone Kleinsma is het stralende middelpunt van Sweeney Todd.

Ook voor ‘beste man’ in een kleine musical lijkt het een uitgemaakte zaak: dat moet Hans Peter Janssens zijn, met zijn tsunami van een titelrol in dezelfde productie.

Voor de mannen in een grote musical wordt het spannender. Uit Les Misérables zijn twee sterke rollen genomineerd: Milan van Waardenburg en Freek Bartels spelen elkaars rivalen

op de bühne, maar zijn dat nu ook op het awardsgala. Zij nemen het op tegen onder meer Remko Vrijdag, eveneens een goede kandidaat voor de winst. ‘Zijn’ Willy Wonka was lekker mysterieus, een rol die beklijft. Uiteindelijk mag waarschijnlijk toch Van Waardenburg het beeldje in ontvangst nemen: hij vertolkt de levensfases van hoofdpersoon Jean Valjean heel overtuigend en imponeert vocaal.

Jonge professionals

Dit seizoen stalen ook veel extreem jonge spelers de show, zoals de losjes acterende Pam van Engen (15 jaar) in De regels van Floor en danstalent Ki-Yeann Wijnaldum (12 jaar) in The Bodyguard. Ronduit imponerend was daarnaast de 10-jarige Noah Fontijn, die als Charlie met een tomeloze energie, timing en uitmuntende tekstbehandeling de chocoladefabriek veroverde.

Ook de (oudere) acteurs in de categorie ‘Aanstormend talent’ zijn namen om vrolijk van te worden. Naar verwachting gaat de strijd hier tussen de sprankelende Juliëtte van Tongeren (The Prom) en Joes Brauers, die een innemende kapelaan speelde in Dagboek van een herdershond, met fijn spel en een warme stem. Met zoveel goede jonge professionals heeft het musicalpubliek veel om zich de komende seizoenen op te verheugen.

Het Musical Awards Gala wordt op maandag 15 mei om 20.30 uur uitgezonden op NPO1, live vanuit het Circustheater in Scheveningen.