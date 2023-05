Voor de kleine kookwondertjes: aspergeflans maken

Morgen is het Moederdag. Ik vind dat altijd een wat lastig thema om over te schrijven, om de eenvoudige reden dat niet iedereen een moeder, en ook niet iedereen kinderen heeft en het dus voor sommigen van ons helemaal niet zo’n feestelijke dag is, maar juist eentje waarin gemis en verdriet extra wordt gevoeld.

Tegelijkertijd is het voor velen wél iets heuglijks. Ik herinner me nog al te goed de eerste keer dat mijn kind veel te vroeg in de ochtend op mijn bed klom en me vol trots een ketting van kleurig beschilderde pastakralen liet uitpakken. Aangemoedigd door mijn uitroepen van bewondering – het was uiteraard de gaafste ketting die ik ooit had gezien – begon hij vervolgens zo uitgelaten op het bed te springen dat het door zijn vader meegeleverde ontbijtbordje ondersteboven op de lakens belandde. Aardbeienvlekken, botervegen, beschuitkruimels. Mooier wordt het moederschap niet.

Enfin, na enige aarzeling heb ik toch besloten hier iets moederdagachtigs te doen – waarbij ik alleen maar kan hopen dat niemand zich buitengesloten voelt. Ik heb een gerechtje uitgekozen dat naar mijn inschatting door kinderen vanaf een jaar of negen à tien zelfstandig zou moeten kunnen worden gemaakt: hartige puddinkjes van groene asperges, ricotta en Parmezaanse kaas. Jongere kinderen hebben waarschijnlijk wat begeleiding nodig bij het stomen van de asperges, het bedienen van de keukenmachine en/of het in de oven schuiven en er weer uit halen van de flans. Tenminste, tenzij het om kleine kookwondertjes gaat.

Want heeft u al gehoord over het vierjarige Chinese jongetje dat momenteel op sociale media furore maakt als minichef? Op de ene na de andere video (zie oa @myhomelover op Youtube en @cutieevibzz op Instagram) staat Zheyu Yan achter een minifornuisje in minipannetjes en met minimesjes en miniraspjes en minispatels miniversies van allerlei Chinese gerechten te bereiden; je gelooft je ogen bijna niet als je ernaar kijkt. Kan dit? Of is het fake? Ik las een interview met zijn moeder waarin ze vertelt dat haar zoontje al vanaf zijn eerste verjaardag gefascineerd is door potten en pannen en alles wat met koken te maken heeft.

En het moet gezegd, Zheyu lijkt volledig in zijn element daar in zijn poppenkeukentje. Hoe geconcentreerd hij ook bezig is met het frituren van stukjes tofu, het bakken van een pannenkoekje of het uitrollen van dumplingdeeg, hij vindt toch telkens even een moment om met een vette grijns in de camera te kijken. Af en toe duikt zijn jongere zusje op als souschef en lijken ze samen nog meer lol te hebben. Het is beslist vertederend om te zien, om niet te zeggen super cute. En toch kijk ik er om eerlijk te zijn met gemengde gevoelens naar. Moeten we dit soort online exploitatie van kleuters niet afkeuren?

Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar dat weerhoudt me er niet van uw kroost dit weekeinde eens flink aan het werk te zetten, ha! De hartige puddinkjes, flans d’asperges au ricotta et au parmesan, waren eigenlijk aangevraagd door een lezer in het kader van onze klassiekerreeks, maar werden door mij net niet klassiek genoeg bevonden. Omdat ze me wel erg lekker leken, mogen ze nu alsnog in NRC. Ze kunnen worden geserveerd als lunchgerechtje of als voorgerecht, en eventueel, voor moeders die van een stevige start houden, zelfs als ontbijt.

Dus kom, kookwondertjes. Schort voor, mouwen opstropen, handen wassen en koken maar.