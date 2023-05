‘Voor ouderschap krijg je zoveel terug, zeggen ze. Ik wil weten wat dat is’

Zes jaar geleden, zij was 29 en hij 31, trouwde Jantine Jongebloed. Als ze in de jaren erna op vakantie gingen, vroegen mensen: „Kom je dan terug met een baby in je buik?” Tot haar 30ste wist ze zeker dat ze moeder wilde worden. Dat veranderde toen ze „verplichte bedenktijd” kreeg, na twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. De eerste keer wist ze niet dat ze zwanger was, de tweede keer was het gepland. Na de tweede zwangerschap adviseerde de gynaecoloog om een paar maanden te wachten en daarna met behulp van ivf zwanger te worden – dat zou veiliger voor haar zijn, de embryo wordt dan in de baarmoeder geplaatst.

In die wachttijd is de twijfel ontstaan, zegt ze. „Een paar vrienden werden ouders. Ik had een romantisch beeld van samen met je geliefde een kind krijgen, maar nu zag ik van dichtbij de slapeloosheid, en hoe je leven wordt overgenomen door een kind.” In de media las ze voor het eerst verhalen van ‘spijtmoeders’. Ook op sociale media zag zij iets veranderen: „Jonge moeders en influencers waren altijd euforisch over hun kroost, maar nu zag ik ook foto’s en verhalen van ploeterende moeders. Ik begon me af te vragen: waar begin ik aan?”

Een kind voelde ineens vooral benauwend. Ze is iemand die tijd voor zichzelf nodig heeft, zegt ze. Na een periode met vrienden en familie en reuring, wil ze weer even alleen zijn. „Dat je als ouder die tijd niet kunt claimen vind ik een ingewikkeld vooruitzicht. Mijn onafhankelijkheid opgeven is mijn grootste angst.”

Over haar twijfel schreef ze het boek Soms wil ik een kind. Het is haar persoonlijke verhaal, maar ze verwoordt een gevoel dat veel leeftijdgenoten lijken te hebben. Het CBS voorspelt dat van de vrouwen die geboren zijn in 1985, meer dan 20 procent geen kind zal krijgen. „Dat is 1 op de 5 vrouwen van mijn generatie. En 60 procent van die groep kiest er bewust voor om geen moeder te worden.” Redenen die worden genoemd: behoud van vrijheid, geen verlangen naar een kind, geen stabiele relatie, geen vast contract, geen koophuis. „In de Verenigde Staten, die maatschappelijk vaak voor lopen, wil 21,6 procent van de volwassenen geen kinderen.”

Je schrijft dat je op je drieëndertigste verjaardag huilend wakker wordt omdat je beseft dat je ouder wordt en zoals je het noemt nog geen plan hebt met je baarmoeder.

„Het was op dat moment twee jaar geleden dat we een paar maanden verplichte bedenktijd kregen. Ik besefte die ochtend dat als ik zo doorging, ik zou blijven twijfelen totdat het te laat was. En ik wilde voorkomen dat ik op mijn veertigste spijt zou krijgen, omdat ik geen tijd had genomen om na te denken over zoiets groots en allesbepalends. Tijdens mijn verjaardagsontbijt op bed kwam ik voor het eerst in actie, door te googelen en contact op te nemen met een kinderwenscoach.”

Hebben de gesprekken met de coach jou geholpen?

„Door de gesprekken met haar werd mijn twijfel concreet, daarvoor was het een vaag gevoel. Haar praktische opdrachten dwongen me om woorden te geven aan zowel de ja-kant als de nee-kant. Ik moest twee scenario’s schrijven, één over het leven met een kind en één over het leven zonder. En een brief schrijven aan mijn eventuele toekomstige kind, ik noemde haar Coco. Het bracht me heel dicht bij het verlangen om een kind te hebben. En ik heb ook inzicht gekregen in hoe het leven eruitziet zonder, en dat dát leven niet minder betekenisvol is. Toen ik aan het traject begon, dacht ik dat er één beste keuze voor mij was. En ik was steeds bang dat ik het verkeerde zou kiezen. Nu weet ik dat beide opties gelijkwaardig zijn en dat het ene leven niet beter is dan het andere.”

Was er in je omgeving begrip voor je twijfel?

„Zeker. En door er met vrienden over te praten, is zo’n proces minder eenzaam. Wat me wel opviel, is dat elk gesprek gaat over wat er moeilijk is aan het ouderschap. Het is voor mensen makkelijk om onder woorden te brengen wat het ouderschap ze kost – slapeloze nachten, eindeloze verantwoordelijkheid, nooit ziek mogen zijn, altijd in dienst van het gezin moeten staan, altijd paraat moeten zijn. ‘Maar je krijgt er zo veel voor terug’, zeggen mensen dan. Ik wil weten wat dat is. Ik wil graag horen waarom het voor mensen onderaan de streep positief is. Dat ik twijfel, betekent dat er ook een deel is dat het wel wil.”

Heb je daar antwoord op gekregen?

„Mijn zusje kwam later, heel lief, met een lijstje. Daar stonden momenten op waarop ze overspoeld werd door liefde of trots: als haar zoon van vier jaar uit het niets naar haar toekomt en zegt dat hij van haar houdt. ’s Ochtends in bed knuffelen met z’n vieren. De trots die ze voelde toen haar dochter na maandenlang zwemles eindelijk onder water durfde.”

Waarom wilde je het onderzoeken van je twijfel publiekelijk maken?

„Moederschap was voor mij een wetmatigheid, met afwijken van de norm was ik nauwelijks bekend. Maar ik sprak en zag steeds vaker leeftijdgenoten die het ook niet zeker wisten. Die maatschappelijke twijfel intrigeerde me. Dat er zo iemand als een kinderwenscoach bestaat, geeft voor mij aan dat meer mensen worstelen met deze vraag. Ik maak een proces door dat anderen zullen herkennen.

Ik las over spijtmoeders die zeiden: als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik het niet gedaan. Dat was voor mij een belangrijke aanwijzing dat ik goed moet uitzoeken wat het moederschap inhoudt. Als ik dan toch moeder word, weet ik verdomd goed waar ik aan begin.”

Welk deel van het scenario zonder kind spreekt je aan?

„Schrijven, reizen en aan grootse projecten werken. Ik hou van geconcentreerd werken, ergens veel tijd in kunnen stoppen. Een kind kan je op ieder moment zomaar uit je concentratie halen.”

Je schrijft dat je het gevoel hebt dat je met een goede verantwoording moet komen over wat je met je tijd doet als je geen kind hebt. Waarom voel je die druk?

„Er heerst een maatschappelijk idee dat elke vrouw diep van binnen moeder wil worden en dat je een hele goede reden moet hebben om het niet te doen. Aan moeders wordt nooit gevraagd waarom ze moeder zijn geworden, maar aan vrouwen zonder kinderen wordt wel gevraagd wat ze dan voor belangrijks zijn gaan doen. Mensen verwachten dat zij een enorme carrière ambiëren, minister willen worden. Ik heb een vriendin die geen kinderen wil en vier dagen werkt. Zij moet altijd uitleggen waarom ze een vrije dag heeft en hoe ze die vijfde werkdag invult.”

Afgelopen jaar heb je eicellen ingevroren. Waarom wilde je de natuurlijke deadline verlengen?

„Ik heb mijn twijfeltijd verlengd. Een kennis zei dat hij het laf vond dat ik de beslissing voor me uitschoof, maar mij geeft het juist rust. Ik voelde stress van het ouder worden. En van beslissen onder tijdsdruk. Ik piekerde veel, voelde me opgejaagd en onrustig. Ik dacht steeds: ik wil de tijd bevriezen. Dat heeft het invriezen voor me gedaan. Het voelt als een krachtige daad waarbij ik het heft in eigen hand neem.”

Veel mensen die nadenken over kinderen twijfelen of ze wel een goede ouder zouden zijn. Heb jij dát soort twijfel ook?

„Ik twijfel niet of ik een goede moeder zou zijn, maar wel over of ik nog goed genoeg voor mezelf zou zorgen. Of ik ruimte zou blijven maken voor mezelf en mijn eigen ontwikkeling. Zou ik nog genoeg tijd aan mezelf besteden of zou een kind al mijn energie in beslag zou nemen?

„Soms verlang ik terug naar de tijd dat ik als meisje de vraag ‘Wat wil je later worden?’ in een vriendschapsboekje beantwoordde met ‘Moeder’. Of naar mijn 29-jarige zelf die er niet zo moeilijk over deed. In mijn trouwgelofte schreef ik nog vol overtuiging dat we twee kinderen en een adoptiekind zouden krijgen. Het belangrijkste nu vind ik de keuze bewust maken.”

Jantine Jongebloed: Soms wil ik een kind De Bezige Bij, 319 blz, € 22,99