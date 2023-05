Kunstenaar en art director Perrine Philomeen (30) houdt van kleur en glitters, maar ook van een „stoere stijl”. Sinds een jaar of twee kickbokst ze. In haar nieuwe project Power Sisters combineert ze haar stijl én nieuwe hobby. Fotograaf Iris Haverkamp Begemann fotografeerde de vrouwen uit Philomeens kickboksgroep voor het fotoproject. Philomeen deed de styling en ontwierp de kleding van de vrouwen. „Street style met glitters”, noemt ze het.

Een van de vrouwen op de foto is Aya M’hadhebi (18). Zij draagt sinds kort een hoofddoek – eerst twijfelde ze, want hoewel ze het „echt graag” wilde, waren de stereotyperingen van de vrouw met hijab ook haar hoofd binnengeslopen. Ze is altijd fanatiek sporter geweest – kickbokser, van kinds af aan. Past dat wel? „Toen zag ik in de sportschool een keer een mooie vrouw trainen. Na de training deed ze haar hoofddoek om.” O, dacht ze, natuurlijk kan dat ook gewoon, „keimooi en keihard” zijn.

Inmiddels geeft ze zelf kickbokstrainingen – ook iets wat ze altijd al wilde – en dat kwam precies op haar pad rond de tijd dat ze de hoofddoek ging dragen. „Dat was een extra bewijsstukje: mijn hoofddoek en mijn hobby’s gaan gewoon samen.” Ze traint tweewekelijks bij Unite Fit, in Amsterdam Nieuw-West, samen met voornamelijk andere moslima’s – alleen vrouwen. In de ring zijn de hijabs af en de handen gezwachteld.