Het Uur met minister en natuurkundige Robbert Dijkgraaf

Als natuurkundige zoekt Robbert Dijkgraaf naar de logica achter ons bestaan. Anderhalf jaar geleden maakte hij de overstap naar de politiek, en vond ook dáár logica. “Als een recept voor een heel moeilijke taart.” Pieter van der Wielen praat met de onderwijsminister over de lat die omlaag moet in het onderwijs, en de samenleving als geheel. Over de kiem die in ieder mens zit om de beste versie van zichzelf te zijn. En over de schaduwzijde van technologie en hoe AI op het punt staat de mens voorbij te streven in intelligentie.

Doomernik

