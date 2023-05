Het geheim van Shakespeare: wat hij ons leert over liefde en lust

In de vierde aflevering van de zesdelige serie over William Shakespeare gaan we op zoek naar wat Shakespeare ons te zeggen heeft over de liefde. Iedereen denkt dan snel aan het toneelstuk Romeo and Juliet, over de star-crossed lovers uit Verona die voor hun verboden liefde zelfmoord plegen. Maar is dit echt zo'n goed liefdesverhaal?

Volgens redacteur Eva Peek kunnen we voor een rijker beeld van de liefde beter onze toevlucht nemen tot Shakespeares sonnetten. Michel Krielaars gaat met haar in gesprek over puberale verliefdheid, vunzige verlangens en liefde die alle perken te buiten gaat.

Deze serie werd oorspronkelijk afgelopen zomer gepubliceerd en zal de aankomende weken herhaald worden.

De vertaling van sonnet 129 komt uit: William Shakespeare: Shakespeares Sonnetten. Vert. Bas Belleman. Athenaeum.

Alan Rickmans lezing van sonnet 130 komt van de cd When Love Speaks (2002).