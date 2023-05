Een will they, won’t they-moment in Zuid-Afrika. President Cyril Ramaphosa zorgde voor opschudding in binnen- en buitenland toen hij tijdens een persconferentie op 25 april zei dat het „verstandig” was als het land „zich terugtrekt” uit het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Later die avond corrigeerde zijn partij, het ANC, de verklaring. Het zou gaan om een „communication error”. Foutje, bedankt.

Het land weet duidelijk niet wat te doen met het verwachte bezoek van de Russische president Poetin voor een top met de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) in augustus. Volgens ICC-regels zijn landen die het Verdrag van Rome hebben geratificeerd verplicht gevolg te geven aan het arrestatiebevel voor Poetin als hij ergens voet aan de grond zet. En Zuid-Afrika heeft dat verdrag in 1998 ondertekend.

In deze rubriek belichten correspondenten het publieke debat op hun standplaats.

Maar dit zou niet de eerste keer zijn dat het land die afspraak negeert. In 2015 bezocht de toenmalige Soedanese president Omar al-Bashir, ook bij het ICC verdacht van oorlogsmisdaden, Johannesburg. Toenmalig president Jacob Zuma liet hem lopen. Minister van Justitie Ronald Lamola zei vorige week dat hij verschillende opties onderzoekt om het Poetin-probleem op te lossen, „waaronder de mogelijkheid om de diplomatieke onschendbaarheid uit te breiden tot bezoekende staatshoofden”. De vraag is of de wet op tijd kan worden gewijzigd. Poetin is zelfverzekerd over de vriendschap met Zuid-Afrika: hij weigert een virtuele bijeenkomst en zal naar eigen zeggen fysiek aanwezig zijn.

Zuid-Afrika heeft al langer een ambivalente houding tegenover het ICC én Rusland. De „gênante ommekeer” van Ramaphosa leidt tot speculaties over de invloed van Rusland op regeringspartij ANC, schrijft politiek analist Peter Fabricius van de denktank Institute for Security Studies (ISS) in online krant The Daily Maverick. Die is „wellicht financieel”. Ramaphosa moet zijn „beschamende incoherentie” uitleggen, oordeelde het grote dagblad The Sowetan in een commentaar.

In februari werd de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov nog met alle egards ontvangen toen hij op bezoek was in Pretoria voor een tiendaagse militaire oefening met China én Zuid-Afrika. Zijn Zuid-Afrikaanse collega Naledi Pandor had het over een „oefening met vrienden”.

Donderdag zei de Amerikaanse ambassadeur dat tijdens dat bezoek een Russisch schip aanmeerde dat wapens voor Rusland had ingeladen. Ramaphosa ontkent en houdt vol neutraal te zijn in de oorlog met Oekraïne.

Band met Rusland

Net als veel andere Afrikaanse landen vindt Zuid-Afrika dat het Strafhof bevooroordeeld is. Ramaphosa citeerde een rapport van Amnesty International dat het ICC beschuldigt van „schaamteloze dubbele standaarden”. De mensenrechtenorganisatie zei dat de „robuuste reactie van het Westen op de Russische agressie tegen Oekraïne” in schril contrast staat „met een betreurenswaardig gebrek aan zinvolle actie tegen ernstige schendingen door hun bondgenoten, waaronder Israël, Saoedi-Arabië en Egypte” of reacties op conflicten in Ethiopië en Myanmar.

Zouden zulke gevoelens andere Afrikaanse landen motiveren om terugtrekking uit het ICC te overwegen? Zuid-Afrika heeft een bijzondere relatie met Rusland vanwege zijn BRICS-lidmaatschap en had in de Koude Oorlog sterke banden met de Sovjet-Unie. Andere Afrikaanse landen hebben soortgelijke banden. President Hage Geingob, die vorige week Zuid-Afrika bezocht, heeft eerder ook gedreigd Namibië uit het ICC terug te trekken.

Hoewel het vraagstuk zowel internationaal als nationaal onderwerp van discussie is, hebben de meeste Zuid-Afrikanen andere dingen aan het hoofd. De fotograaf met wie ik tijdens reportages in december optrok doet haar best zich er zo min mogelijk mee bezig te houden, vertelt ze. Haar zorg: het geweld dat door de straten tiert. De vraag is of Rusland iets kan betekenen in dit land vol spanningen, waar vorige maand nog een noodtoestand gold vanwege het gebrek aan elektriciteit. Ook dat is niet opgelost.

Ondanks alle ophef is er nog weinig veranderd, constateert een briefschrijver in The Sowetan: „Simpel gezegd: Zuid-Afrika is nog steeds stevig lid van dat zogenaamde ‘ICC van het Westen’.””