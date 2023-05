Friese koekplanken naar het hier en nu gekatapulteerd

Bijna een jaar duurt de groepstentoonstelling Seeds of Memory in het Fries Museum. Dat is pittig lang voor een expositie, en wekt verwachtingen. Is de tentoonstelling zo ambitieus van opzet, inhoud en selectie van kunstenaars dat ze die tijdspanne rechtvaardigt?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee.

Dat ligt aan een heleboel. Ten eerste de oppervlakkige manier waarop het thema van de tentoonstelling over het voetlicht is gebracht. Volgens een korte toelichting op zaal zijn ‘sporen van geschiedenis er overal, in herinneringen, archieven, museumverzamelingen, mythen en verhalen’.

De zes, vrij willekeurig gekozen, redelijk bekende kunstenaars krijgen fors de ruimte om vooral groot werk te tonen. In dat werk „verbeelden ze herinneringen en geschiedenissen die mogelijk hebben plaatsgevonden of verzonnen zijn, en herstructureren feiten tot een nieuw verhaal”, aldus de zaaltekst. Alsof je heden, verleden en de toekomst wilt verkennen aan de hand van zes hedendaagse kunstenaars. Dat er zo weinig verder wordt onderbouwd is jammer, juist omdat dit onderwerp zo urgent is in ons tijdsgewricht vol nepnieuws, herschreven en gecensureerde geschiedenissen.

De zes kunstenaars doen allemaal iets met geschiedenis. De Belgische houtskool-virtuoos Rinus van de Velde brengt twee lagen van bestaan bij elkaar in Deep in the fungle of our fiction (20216): een groot panorama over een geograaf die ver weg van huis een complete stad verzon in de jungle, en de kunstenaar die zelf ook een soort wetenschap probeert te beoefenen in de tropen. Hoe hard en kil de schakering tussen het zwart en wit ook mag zijn in dit werk, het is tegelijk redelijk gevaarloos.

Friese koekplank

De Palestijnse Noor Abuarafeh presenteert een sfeervolle, poëtische, maar ook wat makkelijke videofilm over dierentuinen, natuurhistorische musea en hun ontstaansmythen in een ongelukkige natuurhistorische opstelling, waardoor het filmbeeld slecht te zien is.

Een betere, en absurde vertolking van wat geschiedenis in het hier en nu kan betekenen, geeft de Nederlandse Bert Scholten. Deze ex-Rijksakademie-kunstenaar, performer en verhalenverteller, verdiept zich in het fenomeen van de volstrekt oubollige Friese koekplank. U weet wel, die planken, versierd met een hondenfiguur, een varken, een vrouwtje in klederdracht, de Friese stadhouder zelf. De planken hangen in keukens tussen de koperen pannen aan de muur als decoratie, maar Scholten katapulteert ze naar het heden door ze in een slagorde op helwitte sokkels te exposeren. Daarbij vertoont hij twee korte liedjesfilms.

De beste bijdrage is het reusachtige wandtapijt van de Argentijnse maar in Amsterdam wonende, feministisch geëngageerde Mercedes Azpilicueta. Azpilicueta is bekend van haar amfitheaters, haar beelden van in een soort corsetachtige martelstructuren verstrikte vrouwen, maar vooral door haar reusachtige geweven vertellingen. Het Fries Museum heeft één zo’n vertelling aangekocht: het tapijt De Rebelse Lusthof (2022), dat de kunstenaar in opdracht voor de Paradys-tentoonstelling vorig jaar in Oranjewoud maakte.

De Rebelse Lusthof is ondanks de titel een vrij ingetogen werk. Het is een tussen twee golvende houten sculpturen geklemde collage waar vrouwenfiguren uit heden en verleden een speels verbond aangaan met merklap, huwelijksbord, handtas, oude fruitrassen, gestreepte kousen en nog veel meer. Azpilicueta maakt de geschiedenis van het stadhouderlijke hof, de beknellingen en verrukkingen die bij een leven in weelde hoorden, zichtbaar. Haar tapijt – dat wordt omgeven door een soundscape van vogelgeluid – is een mooie metafoor voor de tentoonstelling die onder andere over de draden van het geheugen gaat. Want dat is wat dit tapijt letterlijk is: een verzameling draden die, in de juiste kleur en vorm geweven, samen een encyclopedische geschiedenis verbeelden.

Recensie Beeldende kunst Seeds of Memory – met werk van o.a. Mercedes Azpilicueta, Bert Scholten en Maarten Vanden Eynde. T/m 24 maart 2024. Fries Museum, Wilhelminaplein, Leeuwarden. Di t/m zo 11-17u. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven