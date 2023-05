Favoriet Zweden, het als onderbroekenlol verpakte protestnummer van Kroatië: dit kun je verwachten van de Songfestival-finale

Dat het Eurovisie Songfestival een apolitiek event is dat politieke statements gewoonlijk verbiedt, is dit jaar opnieuw genegeerd. Meer nog dan vorig jaar. Ja, de European Broadcasting Union weigert in de finale een videoboodschap van president Zelensky uit te zenden. Maar hoe het festival in Liverpool tijdens deze editie Oekraïne, door de winst van vorig jaar eregast, in de uitzendingen smoort met Europese liefde is opvallend. In de introductiefilmpjes van de kandidaten zien we de mooiste natuurbeelden van het land (zonder enig spoor van oorlogsgeweld!), de Britse presentatrices dragen jurken in de kleuren van de vlag, er zijn veel Oekraïense gastoptredens, schoolkinderen, het kan niet op. Net als vorig jaar is Rusland niet welkom op het Europese liedjesfestijn.

Ook de tamelijk unieke, in satire verpakte protestsong van Let 3 uit Kroatië is zonder morren toegestaan. Het nummer ‘Mama ŠČ!’ – met malle pakjes, kinderachtige pasjes, gezichten vol make-up en metershoge visuals – lijkt eerst een grap. Letterlijk: onderbroekenlol. Maar het is een aanklacht, een anti-oorlogsnummer dat dictators als Poetin bespot met een kinderlijke tekst waarin ‘de kleine psychopaat’ zijn mama roept en T-shirts de gedeporteerde kinderen uit Oekraïne symboliseren.

Winnen is niet de intentie. „Oorlogen kennen geen winnaars, bij Eurovisie bestaan geen verliezers”, aldus zanger Zoran van de in 1987 opgerichte vijfkoppige rockband Let 3. Het gaat om bewustwording. Sowieso staan rockers niet bekend om hun subtiele optredens. Ze zijn eerder provocatief en laten een tegengeluid horen. In campy, soms tamelijk obscene videootjes spelen ze na hoe de band sterft voor een vuurpeloton, wijdbeens in jurken en tanga’s, of onaangekondigd naakt in tv-shows.

Wat gaan we zaterdagavond verder zien in de Songfestival-finale? Zoals gewoonlijk een overvol, bontgekleurd programma, barstens vol smaakversterkers. Alles wat een liedje eigen maakt, wordt visueel opgeblazen en nog krachtiger aangezet met hysterische outfits, in meestal fraaie staging (let op de Belgen!) of rustig drie muziekstijlen in de drie Eurovisie-minuutjes.

De kleine, verstilde popballade delft dit jaar het onderspit – op Italië en het Dotan-achtige nummer van Zwitserland na. Het is met name dancepop wat de klok slaat . Trendje 1: de solodans halverwege (Israël, Armenië, Polen). Trendje 2: het liedje liggend beginnen (Zweden, Armenië, Servië).

Het onervaren Nederlandse duo Mia en Dion strandde dinsdagavond al in de halve finale. Over die wankele deelname valt bij AvroTros nog heel wat na te evalueren. Met het door de songwriter Wouter Hardy gecomponeerde liedje ‘Blinded’ voor zangeres Alika uit Estland is er nog een klein Nederlands haakje. Bij publieksfavoriet Finland doet een danser uit Den Bosch mee, en ook de gitarist in de Sloveense band Joker Out is half-Nederlands. Ook zal zanger Duncan Laurence deze finale weer optreden.

De finale telt vanavond 26 optredens. Dit zijn de uitschieters:

De gedoodverfde winnaar:

Loreen – Tattoo

Zweden Groot is de invloed van de Zweedse muziekindustrie, met liedjes als videoclips. Gedoodverfde winnares is publiekslieveling Loreen die met kop, schouders en mega-nagels boven alles uitsteekt. Haar winnende ‘Euphoria’ (2012) leverde de blauwdruk op voor ‘Tattoo’: een aanzwellende dancepoptrack met hijgerige maar catchy vocalen over lang blijvende liefde. Martin Meissner De publieksopjutter die wenkbrauwen doet fronsen:

Käärijä – ChaChaCha

Finland Rapper, zanger en songwriter Käärijä in groene Hulk-mouwen. Technodreunen en raps. Dit is in al zijn lompige opzwepen kansrijk met suggestieve dansjes waarmee een monotone werkweek van zich af moet worden geschud. Het refreintje nestelt zich als een parasiet in je oor: cha-cha-cha. Je bent gewaarschuwd. Martin Meissner De stunt:

La Zarra - Evidement

Frankrijk Glamour op eenzame hoogte. De gewaagde act van de Canadese La Zarra maakt in haar meterslange jurk op een enorme verhoging indruk in een puntgave staging. De diva heeft stijl en een grote zangstem. Haar vertolking van ‘Évidemmment’ is, mits haar stem meewerkt, een van de betere acts van deze finale. Phil Noble De vurige tearjerker:

Alika – Bridges

Estland De zelfverzekerde 20-jarige Alika Milova is dit jaar een van de beste kandidaten. In golfjes rolt het door de Nederlandse producer/songwriter Wouter Hardy geschreven liedje op de piano aan. Rustig bouwt ze haar nummer op richting climax. Martin Meissner De traditional:

Blanca Paloma - Eaea

Spanje Wie van de Spaanse popster Rosaliá houdt, sluit dit optreden van Blanca Paloma ook onmiddellijk in de armen. Haar traditioneel Spaanse flamencozang wordt opgetild in meer modern, edgy aanpak op beats. Het is uiterst gecontroleerde passie, maar zeker ook hypnotiserend zijn haar bewegingen. Martin Meissner Het rockbeest:

Lord of the Lost – Blood & Glitter

Duitsland Het blijft potsierlijk: playbackende gitaren. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat er heel wat af valt te rocken dit songfestival, met jawel échte zang. In de spectaculaire Nine Inch Nails-nachtmerrie slacht Luke Black zijn demonen af in een videogame (Servië), er is mierzoete pastelrock (Slovenië) en van de heerlijk jaren tachtig glamrockclichés schiet je in de lach (Australië). Die laatste happyrockers van Voyager zijn een van de twee bonafide metalbands in de finale. Het Duitse Lord of The Lost is de pastiche rockact ‘from hell’ in rood lakleer, die met vuurballen smijt in genadeloze industriële slagermetal. Martin Meissner