‘Europese Centrale Bank moet toezicht op banken verbeteren’

De Europese Rekenkamer wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) het toezicht op kredietrisico’s van grote banken verscherpt. Dat schrijft de financieel controleur in een verslag dat vrijdag uitkwam. Die risico’s betreffen vooral kredietnemers die hun leningen niet terugbetalen. Door verscherpt toezicht moet de ECB voorkomen dat banken failliet gaan, zoals in het verleden is gebeurd.

De Rekenkamer erkent dat de ECB haar inspanningen al heeft opgevoerd, maar zegt dat er meer nodig is om risico’s goed in de gaten te houden. Als voorbeeld noemt de controleur hogere kapitaalvereisten voor banken met een hoger risico en scherpere maatregelen voor banken met aanhoudende tekortkomingen.

Het verslag komt zo’n twee maanden nadat de Zwitserse bank Credit Suisse moest worden gered door een overname, en drie banken in de Verenigde Staten omvielen. Daar is het nog altijd onrustig in de bankensector. Ook in de EU verslechteren de vooruitzichten van banken volgens de ECB als gevolg van de huidige moeilijke economische omstandigheden. De ECB houdt toezicht op 110 grote banken die het merendeel van het vermogen in de EU beheren.