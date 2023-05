Dit zijn de mooiste restaurantterrassen in en rond Amsterdam volgens onze recensent

Gids

Na het koude voorjaar breekt dan toch de zon door en het lijkt of Amsterdam massaal wordt uitgelaten. Er blijft geen terrasstoel onbezet, je kunt over de koppen lopen. En dat terwijl wij vooral dromen over rustig een vorkje prikken en wegdromen in een lommerrijk park of aan het water. En dan niet met een opgedirkte tosti en een glas middelmatige chardonnay, maar nee, met een mooie lunch of een goed diner. Culinair journalist Petra Possel selecteert acht van die zeldzame plekken in en rond de stad.

Oud Zuid

Brasserie Van Baerle klassiek

Onze all-time favorite, waar chic geen scheldwoord is en service vanzelfsprekend. Door het jaar heen is het goed toeven in de brasserie, waar het een komen en gaan is van gasten die de broek niet gescheurd hebben. In de zomer wordt het echt feest in de prachtige, besloten achtertuin waar je onder royale parasols een denderend driegangen gourmandmenu à 47 euro bestelt of misschien liever een salade Marocaine (15,-) met daarna blanquette à l’ancienne au volaille (28,-). Klassiek met een tikkie moderniteit, mevrouw. In het seizoen zijn er altijd oesters, asperges en kreeft en de wijnkaart is subliem. Lunch en diner, helaas is de zaak zaterdags en zondags gesloten. Personeel, mensen, personeel.

Van Baerlestraat 158, Amsterdam. brasserievanbaerle.nl

Lees ook onze recensie uit 2017: De kunst van mooi oud worden: elegantie, stijl en smaak

Oost

tHuis aan de Amstel Hollands, mediterraan, duurzaam

De schoonheid van die brede Amstel komt mooi in beeld op het terras van tHuis aan de Amstel, een lieve en sympathieke plek die natuurlijk allang ontdekt is door andere lieve, sympathieke mensen. Niet erg, want tot zes personen kun je er niet reserveren en dat heeft als voordeel dat er juist vaak plek is. Buiten ontbijten is natuurlijk een goed idee, lunchen nog beter: voor 22 euro heb je twee gangen van soep en risotto of soep en salade. Er wordt met goed spul gewerkt, veel plantaardige gerechten, en als je bijvoorbeeld een hamburger bestelt komt het vlees van de Lindenhoff - een beroemde boerderijwinkel in Baambrugge met louter mooi vlees. Een driegangen diner kost 39,75 euro en dat is voor nu een schappelijke prijs, zeker met dat uitzicht erbij!

Korte Ouderkerkerdijk 45, Amsterdam. thuisaandeamstel.nl

Lees ook onze recensie uit 2021: Met zicht op de rivier lepelen we zo ons grote bord leeg

Oud West

Ikaria Park Modern Grieks

We zijn dol op Grieks eten, omdat het ons aan mooie tijden aan zee doet denken. Het is dan ook bijzonder om midden in Amsterdam een nieuw Grieks zaakje te ontdekken – de gesoigneerde zus van de kiosk op het Kwakersplein – waar je ook nog in alle rust buiten in het park kunt eten. Of eigenlijk ‘parkje’, want het Bilderdijkpark is klein, maar fijn. Binnen staan de tafels best dicht bij elkaar en is de akoestiek wat hard, op het terras zit je royaler. Bijvoorbeeld met een saganaki (gebakken feta) met honing en bieslook (7,50), gestoofde paddenstoelen (9,50), spicy kikkererwten met kefalotyri, een type harde schapen- of geitenkaas, en sinaasappel (13,50) of zo’n klassieke gestoofde lamsstoof (32,-)

Bilderdijkpark 1a, Amsterdam. ikariapark.nl

Noord

Helling 7 Stoer, open vuur

Tegenstrijdige berichten over Helling 7, waar wij overstag gingen vanwege de constructie en het uitzicht. Het restaurant is een stalen toren op een voormalige scheepshelling – stoer to the max – en er wordt op open vuur gekookt. Die helling biedt trouwens de mogelijkheid een terras voor maar liefst 140 gasten te creëren, en daar zit je dan front row je driegangen menu à 45 euro weg te peuzelen. Of je eet à la carte, op papier is het een schitterend menu met bijvoorbeeld côte de boeuf, 65,-) of knolselderij van het vuur (30,-). Een restaurant van dit formaat is in alle opzichten een gevaarte dat in de details wat lastig bij te sturen is, maar alla, je krijgt er zoveel voor terug. Zaterdag en zondag ook lunch.

tt. Melissaweg 57, Amsterdam. helling7.nl

Lees ook onze recensie uit 2022: Bij Helling 7 is het goed eten met een adembenemend uitzicht

Oost

De Kas Hollands, groen

De Kas is een fenomeen. In een notendop: het eerste Amsterdamse restaurant met een eigen kas en tuin toen ‘plantaardig’ nog niet in de mode was. Het restaurant verwierf dan ook een rode én groene Michelinster; het werd de doorzetter van de stad. Om er te dineren moet je flink van tevoren de agenda trekken, ook de portemonnee trouwens, maar het is het driedubbel-en-dwars waard. Het terras – direct aan Park Frankendael – is een plaatje, de sfeer bijna sereen. Wij raden aan om in deze oase te lunchen: drie gangen voor 45 euro of vier voor 54,-, een vast menu, maar vanzelfsprekend ook volledig plantaardig te bestellen. Barack Obama lunchte er laatst trouwens ook. Hij houdt alleen niet van bieten en asperges. Jammer!

Kamerlingh Onneslaan 3, Amsterdam. restaurantdekas.com

Durgerdam

De Mark Klassiek, fine dining

Eigenlijk is boetiekhotel De Durgerdam met daarin restaurant De Mark maar net open en het duurt nog tot eind mei voordat het terras aan het IJmeer af is, maar de belofte is groot. Ooit zat hier een bruin eetcafé annex herberg, waar je bij mooi weer te lang met bitterballen en bier op het terras bleef plakken, deze zomer is het fine dining wat de klok slaat. Chef Koen Marees (voorheen The Lobby) tekent voor de keuken: volop plantaardige gerechten, alles van open houtvuur, kruiden uit eigen tuin, een deftige wijnkaart. We aten geschroeide prei met gepofte granen (14,-), salade van gestoofde uien en sjalotten (13,-), piepkuiken met mosterd, dragon en kippenlevercrème (24,-) en geroosterde kabeljauw met crème van gebrande doperwten en een vin jaunesaus (23,-).

Durgerdammerdijk 73, Durgerdam. dedurgerdam.com

Oost

De Vergulden Eenhoorn casual

Wat is dit toch een fijne uitspanning! Je kunt wel zien dat het vroeger een boerderij was, want waar vind je dit nu midden in de stad? Al meer dan vier eeuwen lang houdt dit historische pand stand en biedt het van jong tot oud een toevluchtsoord om even tot rust te komen. Nou ja, het is er eigenlijk best druk want ‘onontdekt’ bestaat niet meer, maar op een verloren doordeweekse dag met wat onaangekondigde zon lukt het wel degelijk om jezelf hier uit te laten. Op het terras kun je prima lunchen (ook overdekt) en dat gaat ook verder dan een broodje kaas; het diner is stoer en overzichtelijk met ook keuze voor vegetariërs en veganisten. Zeven dagen per week geopend.

Ringdijk 58, Amsterdam. verguldeneenhoorn.nl

Lees ook onze recensie uit 2016: Groen paradijsje in de stad dat vrolijk stemt

Centrum

Brasserie Marie sur l’Eau (Hotel De L’Europe) Klassiek

Restaurant Flore in Hotel De L’Europe kreeg net een groene Michelinster toen wij bij het eenvoudiger buurzusje Marie onder hetzelfde dak lunchten. Bij Marie wordt een driegangen Bib Gourmand-menu à 50 euro geserveerd; we proeven het ultieme brasseriegerecht steak tartare, mooi aangemaakt met Japanse mizuna (mosterdsla) erbij, en riz de veau met garam masala en kum-quat, moderne gerechten die toch hun oorspronkelijke identiteit niet kwijtraakten. Maar misschien nog fijner is het uitzicht: het voorbij varen van grote en kleine rondvaartboten, het genot van de bootgasten over al dat fraais dat ze op en aan de grachten zien. Bij mooi weer eet je op het terras pal aan het water, bij iets minder mooi weer achter glas – in beide gevallen is het eersterangs genieten.

Nieuwe Doelenstraat 2-14, Amsterdam. marieamsterdam.com

