Veel veranderd bij K’s Choice, maar ook veel hetzelfde gebleven

Het voorstelrondje tegen het einde van het concert van K’s Choice, donderdagavond in de Maassilo in Rotterdam, is even simpel als lief. Frontman Sam Bettens stelt iedereen voor en eindigt met de gitarist naast hem, „en dit is mijn broer, Gert Bettens”. Gert daarna, trots wijzend: „En dit is mijn broer, Sam.”

Er is veel veranderd rond de Belgische rockband K’s Choice sinds hun stormachtige doorbraak halverwege de jaren negentig met het album Paradise In Me en, vooral, de single ‘Not An Addict’. Zangeres Sarah Bettens bleek zanger Sam Bettens, werd Amerikaan en woont met zijn gezin in Californië. Gert begon een soloproject en de kracht rond K’s Choice vervaagde langzamerhand een beetje, ook al verschenen er nog enkele albums.

De waakvlam bleef branden en dus begon de band donderdag in Rotterdam hun jubileumtour om het dertigjarig bestaan van de band te vieren. Daar bleek dat ook veel hetzelfde is gebleven. De dynamiek tussen Sam en Gert bijvoorbeeld. Sam enthousiast en gesticulerend; Gert kalm als een rots, die rustig even z’n gitaar stemde terwijl hij een tweede stem zong. Die samenzang is hun kracht, zeker als ook de gitarist en toetsenist meezingen. Een nieuw album komt er niet aan, zei Bettens in deze krant. Jammer, want juist nieuw nummer ‘Time is a Parasite’ steeg uit boven veel van het oudere werk.

Weerhaakjes

Maar niet boven die ene hit: toen na een minuut of veertig het licht even uitging en vanuit het donker die schuchtere, zuchtende aanloop klonk, herkende iedereen die uit duizenden: hmmm hm, hmmm hm, hmmm hm – ‘Not An Addict’ staat na drie decennia als een huis. Het helpt dat hij al snel niets zelf hoefde te zingen, de zaal nam het over.

Een toontje lager, dat wel. De stem van Bettens is fors lager sinds zijn transitie, en vooruit, de tijd staat ook niet stil: Bettens is net vijftig geworden. Maar je hoorde diezelfde weerhaakjes in de woorden, zo typisch mooi rokerig gezongen.

Dat de hele band nu wat lager speelt maakte het wel wat stroperig. Niet stroef, daarvoor waren ze te lekker op stoom, maar zeker in het half uur na ‘Not an Addict’ is het zoeken naar hoogtepunten, wat de toch al babbelige zaal uitnodigt om de afgelopen dertig jaar eens uitvoerig door te nemen. De aandacht kwam pas terug bij het hard meegezongen ‘Believe’, uit 1998. Het is toch vooral een nostalgisch avondje voor deze bezoekers, die minder onder de indruk zijn van nummers van The Phantom Cowboy – juist daarvan spelen ze relatief veel.

Misschien is dat deels omdat juist die nummers goed passen bij de stem van Bettens. Een nummer als ‘Perfect Scar’ werd er lekker diep van, net als ‘Woman’ – dat een nieuwe tekst kreeg die ook beter past bij hem en hij dan ook uit z’n tenen zong: „I’m not a boy, I’m a man, man!”

Rock K’s Choice. Gezien: 11/5 Maassilo, Rotterdam. Herh: 12/5 Muziekgieterij, Maastricht; 13/5 Paradiso, Amsterdam; 14/5 TivoliVredenburg, Utrecht; 16/5 Doornroosje, Nijmegen. Meer: kschoice.com ●●●●●