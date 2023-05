De opvallendste albums van deze week: Jordi Savall, Fatoumata Diawara & Tiny Ruins

Pop

●●●●●

Fatoumata Diawara London KO





Zo gul als Fatoumata Diawara is met haar talent en optredens, zo zuinig is ze met het uitbrengen van nieuw werk. Hoewel ze vorig jaar een projectalbum over de Timboektoe-manuscripten uitbracht, is sinds haar fenomenale debuut Fatou uit 2011 alleen Fenfo (2018) uitgekomen als volwaardig nieuw studioalbum. Dat is weinig voor een van de meest gevraagde zangeressen van Afrika. Nu is er London KO, een verzorgd en krachtig album. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

La Cappella Nacional de Catalunya, Le Concert des Nations o.l.v. Jordi Savall Mozart: Requiem





Mozarts dodenmis is al goed geweest voor honderden opnamen en evenveel artistieke benaderingen. Jordi Savall brengt hier een contrastrijke visie, die je binnen luttele minuten van hel naar hemel laat opvaren en je dan weer in de diepten stort. Savall zoekt niet naar het menselijke in de dood, maar vangt de ongrijpbaarheid van het hiernamaals. Nooit lagen dood en leven, hemel en hel zó in elkaars verlengde. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Tiny Ruins Ceremony





Hollie Fullbrook maakte al drie eerdere albums onder de naam Tiny Ruins. Ceremony kwam tot stand in een volwaardige bandbezetting en helpt haar pure folkpop omhoog met subtiele elektrische gitaren, minimoog en zelfs een verdwaalde vocoder. Alles in dienst van Fullbrooks melodieuze en dromerige zang, waarin haar natuurpoëzie over bloemrijke landschappen en heftige stormen centraal staat. De muziek is tijdloos en herinnert aan Fairport Convention in de manier waarop folkmuziek transformeert tot een volstrekt nieuw en eigen geluid. Lees de hele recensie.

Dance

●●●●●

Fred Again.. Secret Life





Samen met de legendarische ambient producer Brian Eno komt Fred Again.. met een zalvend ambient album. Gedurfd: met minimale melodieën en gedempte tonen leent het genre ambient zich voor verdriet, rouw en sfeer – totaal iets anders dan de pophouse-energie van zijn eerdere Actual Life albums. Secret Life is dan ook een knisperend emotioneel verhaal. Letterlijk knisperend, vol elektrische geluidjes en schrapende voicememo’s. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Matangi Quartet Dutch String Quartets





Het Matangi Quartet houdt van muziek die niet voor de hand ligt; hun eigen festival in Den Haag heet dan ook het (Un)heard Music Festival. Op hun nieuwste album spelen de Matangi’s uitstekend in werk van vier Nederlandse componisten. Twee daarvan zijn bekend: Louis Andriessen en diens vader, Hendrik Andriessen. Herman Strategier (1912-1988) en Jan Mul (1911-1971) waren leerlingen van Hendrik Andriessen en worden vooral herinnerd om hun katholieke kerkmuziek. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Fenne Lily Big Picture





Fenne Lily zingt alsof ze eigenlijk iets anders aan het doen is. „I don’t have words for this new verse… probably something about you again”, murmelzucht ze in ‘Red Deer Day’. Maar hoe achteloos de Britse singer-songwriter ook klinkt, de liedjes op haar derde album beklijven. Big Picture is een zelfhulpplaat waarop Lily de puinhopen in haar 26-jarige leven (én die op de planeet) overziet én verwerkt zonder erin te zwelgen, maar erin te berusten. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Rachel Podger & Kristian Bezuidenhout Carl Philipp Emanuel Bach – Vioolsonates





Zo’n halve eeuw muziekgeschiedenis omvatten de vioolsonates van Carl Philipp Emanuel Bach. Zijn eerste schreef hij met zijn vader Johann Sebastian. En tegen de tijd dat hij zijn laatste maakte, was Mozart op het hoogtepunt van zijn roem. Intussen ontwikkelde instrumentale muziek zich van spreken naar zingen: dialoog groeide uit tot duet. De Britse violist Rachel Podger en de Zuid-Afrikaan Kristian Bezuidenhout op klavecimbel en fortepiano kleuren deze evolutie prachtig in. Lees de hele recensie.