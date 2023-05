De Mos wil dolgraag weer in het stadsbestuur, maar de coalitie is huiverig: ‘Er hoeft niet nog meer kapot’

De verhoudingen in de Haagse gemeentepolitiek zijn „verzuurd” door de corruptiezaak rondom oud-wethouder Richard de Mos. Nu hij is vrijgesproken van alle verdenkingen, steekt hij zijn hand uit: hij wil met Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, weer in het stadsbestuur. De vijf coalitiepartijen D66, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA snappen dat best, maar nemen zijn hand niet zomaar aan.

Donderdagavond debatteerde de Haagse gemeenteraad over de gevolgen van de vrijspraak. De Mos heeft zich niet laten omkopen door de vijf ondernemers die zijn campagne financierden in 2018, hij heeft geen stemfraude gepleegd, geen ambtseed geschonden en hij nam ook geen deel aan een criminele organisatie met zijn medeverdachten. Zo oordeelde de rechtbank van Rotterdam in april.

Helemaal afgedaan is de zaak daarmee nog niet: het Openbaar Ministerie houdt de mogelijkheid in hoger beroep te gaan open. Als ze daartoe besluit, kan de zaak zo weer twee jaar duren.

Gemeenteraad niet enthousiast

Hoe dan nu verder? Hart voor Den Haag wil met een „aanschuifvariant” weer bij de coalitie, waar het tot het begin van de corruptiezaak in 2019 deel van uitmaakte. D66 stelt een brede vertrouwensherstelwerkgroep voor, en de oppositie wil het liefst een verkenner aanstellen om de samenstelling van het college opnieuw te bezien. Over geen van de opties lijkt een meerderheid van de gemeenteraad enthousiast.

De Mos kan zich in beide routes vinden: zolang hij maar weer in het stadsbestuur komt. Dat concretiseert hij met de wens voor twee wethouders en wat hem betreft hoeven daar geen zittende wethouders voor te wijken. Dat Den Haag dan de limiet van negen wethouders overschrijdt, is volgens hem wel op te lossen door te „schuiven met fte’s”. Uiterlijk 1 september wil De Mos een uitslag van de onderhandelingen, maar die wens wordt niet breed gedeeld in de raad.

Überhaupt lijkt het onwaarschijnlijk dat er echt onderhandeld gaat worden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen best in gesprek met De Mos, maar hoeven hem niet direct aan boord te halen. „Deze zaak heeft al heel veel kapotgemaakt, er hoeft niet nog meer kapot”, zegt D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn. VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg wil het „gesprek aangaan over het herstel van de relaties”, maar vindt het te voorbarig om De Mos een plek aan de collegetafel te beloven. Coalitiepartijen PvdA en GroenLinks zeggen in het debat expliciet dat de inhoudelijke verschillen met Hart voor Den Haag té groot zijn om samen te werken.

Oordeel is aan de politiek

Het vonnis van de rechtbank kwam eind april met een opdracht aan de politiek: „Het is de politieke arena die ervoor waakt dat slechts het algemeen belang wordt gediend. Vriendjespolitiek dient daar ontmaskerd te worden.” Oftewel, een oordeel over de partijfinanciering en ombudspolitiek van De Mos moet door de raadsleden worden geveld.

Voor donaties aan lokale partijen bestaan nog geen regels. Er is een wet in aantocht waarmee afspraken over transparantie en een maximum aan donaties worden vastgesteld, die komt naar verwachting in 2025. De vraag is of de regels op tijd komen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2026. De partijkassen worden tijdig weer gespekt voor de campagnes.

Van een echte discussie over wát de gemeente nu moet met de ombudspolitiek van De Mos en waar de grens tussen volksvertegenwoordiging en cliëntelisme ligt, komt het vooralsnog niet. De raadsleden breken zich vooral het hoofd over welke gesprekken ze nu met De Mos moet gaan voeren, en of dat dan met een verkenner, een gespreksleider of een werkgroep moet.

Het debat werd donderdag tegen middernacht afgebroken: volgende week woensdag wordt het hervat.