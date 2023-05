De frontlinie in Oekraïne is niet zomaar een lijn, het bestaat uit mensen

Het gevecht aan het front in Oekraïne is bloederig. De strijd om de oostelijke stad Bachmoet heeft sinds afgelopen zomer tienduizenden Russische en duizenden Oekraïense militairen levens geëist. Een Franse videojournalist van persbureau AFP kwam vorige week om het leven toen een Grad-raket neerkwam op de plek waar hij dekking zocht.

De gevechten bij Bachmoet zijn al maandenlang gruwelijk. Voor Rusland is het een strategische plek die kan dienen als uitvalsbasis van waar andere Oekraïense steden aangevallen kunnen worden. Inname van de stad zal de koers van de oorlog niet veranderen, denken experts, maar zowel Oekraïne als Rusland hebben al zoveel mensenlevens naar de „gehaktmolen” gestuurd dat opgeven geen optie meer is. Voor Rusland is niets meer dan een pyrrusoverwinning haalbaar: een overwinning die zoveel heeft gekost, dat het nauwelijks meer een overwinning te noemen is.

Oekraïne heeft de afgelopen maanden vooral terrein verloren rondom Bachmoet, en de stad leek een lange tijd ieder moment volledig in Russische handen te vallen. Enigszins onverwacht kwam donderdag het bericht van de Oekraïense commandant Oleksandr Syrsky dat Oekraïne nu wat terrein had teruggewonnen. Het zou op sommige plekken aan de frontlinie gaan om opschuivingen van wel twee kilometer.