Zorgen over de kerncentrale Zaporizja weer urgent in aanloop van offensief

Naarmate het Oekraïense voorjaarsoffensief tegen de Russische bezetter dichterbij komt, nemen de zorgen over het lot van de kerncentrale Zaporizja toe. De kerncentrale bij de stad Enerhodar is de grootste van Europa, en ligt letterlijk aan de frontlijn: pal aan de door Russische troepen bezette oever van de Dnipro.

Hoe het lang verwachte tegenoffensief er ook zal uitzien, en wanneer het ook zal beginnen, het is geen geheim dat de Oekraïense strijdkrachten het grondgebied in de zuidelijke provincies Cherson en Zaporizja willen heroveren op de Russen, en hopen te kunnen doorsteken naar de Zee van Azov en naar de Krim. Het leger zal in alle situaties langs de bezette kerncentrale moeten; dat levert veiligheidsexperts van de kerncentrale, en zeker het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), al maanden kopzorgen op.

Die werden deze week nog eens vergroot door de Russische aankondiging dat de bezetters van plan zijn 2.700 werknemers van de kerncentrale weg te halen. Sinds de bezetting door Russische troepen, kort na de invasie in 2022, wordt de centrale nog steeds overwegend bediend door Oekraïense werknemers.

In afwachting van het Oekraïense voorjaarsoffensief begon Rusland afgelopen weekend met de evacuatie van meer dan 1.600 bewoners in bezette dorpen langs de frontlinie bij Zaporizja. Ook uit Enerhodar werden mensen weggehaald.

Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA, die de kerncentrale onlangs nog bezocht en al maanden probeert afspraken over de veiligheid te maken met beide strijdende partijen, zei afgelopen weekeinde dat de algemene situatie in het gebied rond de centrale „steeds onvoorspelbaarder” wordt en „in potentie gevaarlijk”. Hij zei „zeer bezorgd” te zijn over de nucleaire veiligheid en de veiligheidsrisico’s die de centrale loopt. „We moeten nu handelen om een ernstig nucleair ongeluk te voorkomen, en de gevolgen daarvan voor de bevolking en het milieu. Deze enorme nucleaire accommodatie moet worden beschermd.”

Grossi is onder meer bezorgd over de enorme stress waarmee de werknemers van de centrale hun werk moeten doen. De afgelopen maanden is de militaire activiteit in het gebied rond de kerncentrale fors toegenomen, nu beide legers anticiperen op een groot offensief van Oekraïense zijde.

Vrees voor een kernramp

De locatie van de centrale, midden in oorlogsgebied, wekt in Oekraïne al sinds het begin van Russische invasie de vrees voor een nucleair ongeluk als in 1986 in Tsjernobyl, in het noorden van Oekraïne. Daar voltrok zich destijds – toen het land nog onderdeel was van de Sovjet-Unie – de grootste kernramp uit de geschiedenis.

Vorige week meldde een team van de IAEA dat Russische troepen militair materieel, wapens en explosieven hebben opgeslagen in een deel van de centrale.

De zes reactoren van de kerncentale Zaporizja, die werden gebouwd tussen 1980 en 1995, zijn vanwege de oorlog stilgelegd, maar dat betekent allerminst dat de situatie onder controle is. Bij wederzijdse beschietingen werd de centrale meerdere keren afgesneden van het stroomnet. Als het waterkoelingssysteem uitvalt raken de reactoren oververhit, een zogenoemde meltdown. Personeel van de centrale moest de afgelopen maanden verschillende malen noodgeneratoren op diesel inzetten om de reactoren te koelen.

Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom waarschuwt dat het plan van de Russische bezetters om 2.700 werknemers uit de kerncentrale „te evacueren”, een „rampzalig tekort aan gekwalificeerd personeel” tot gevolg zal hebben. Het is niet duidelijk of de werknemers gedwongen zullen worden de centrale te verlaten. Ook is niet bekend hoeveel werknemers er sinds het begin van de oorlog nog werken in de centrale. Volgens de IAEA is het aantal werknemers de afgelopen maanden gestaag afgenomen, maar nog wel voldoende om de centrale veilig te kunnen bedienen. Zij doen dat onder de vlag van de Russische exploitant Rosatom.

De Oekraïense exploitant die na de invasie gedwongen was te vertrekken uit de kerncentrale hoopt dat de Russen de controle vreedzaam zullen overdragen aan Energoatom. „De snelst mogelijke bevrijding van de kerncentrale Zaporizja, de uitzetting van de ruscist [Oekraïens voor Russische fascist] uit Enerhodar en de overdracht van de controle over de centrale aan de rechtmatige Oekraïense exploitant Energoatom vormen de enige manier waarop de Russische puinhoop bij de centrale kan worden opgelost, en de veiligheid van de kerncentrale kan worden gewaarborgd.”