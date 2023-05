Nieuwe versie van zoekmachine Google gaat meer gebruikmaken van kunstmatige intelligentie

Even iets opzoeken met Google gaat er binnen afzienbare tijd voor honderden miljoenen gebruikers totaal anders uitzien. Dat bleek woensdagavond tijdens het jaarlijkse evenement Google I/O, waarop het technologiebedrijf uit Mountain View in Californië zijn nieuwste producten presenteert.

Google toonde onder meer de nieuwste versie van zijn zoekmachine, met een belangrijkere rol voor generatieve artificiële intelligentie (AI). Deze technologie stelt computers in staat met behulp van kunstmatige intelligentie zelf teksten, beelden en audio te genereren. Onder meer de populaire taalrobot ChatGPT en de chatrobots van Microsoft (Bing Chat) en Google (Bard) maken hier gebruik van.

Google brengt deze technologie nu ook naar zijn zoekmachine, vertelde topman Sundar Pichai tijdens de presentatie, die vrijwel uitsluitend over kunstmatige intelligentie ging. Pichai noemde het „nuttig maken van AI voor iedereen” de belangrijkste manier voor Google om zijn missie – ‘alle informatie toegankelijk en bruikbaar maken voor iedereen’ – te bereiken. Daarbij is het bedrijf „al zijn belangrijkste producten opnieuw aan het uitvinden, inclusief de zoekmachine”, aldus Pichai.

De nieuwe zoekmachine begint als experiment voor gebruikers in de Verenigde Staten en moet uiteindelijk voor iedereen beschikbaar komen.

Snapshot

Hoe gaat dit in de praktijk werken? Wie straks bij Google een zoekopdracht intypt, krijgt niet een rijtje links, maar een ‘AI snapshot’, een pagina met een korte, door kunstmatige intelligentie geschreven uitleg en een lijstje bronnen. Op basis daarvan kan de gebruiker vervolgvragen stellen, zoals gebruikers dat nu gewend zijn bij chatbots. Op die manier moet de zoekmachine meer worden dan de plek waar gebruikers op zoek gaan naar bronnen om zelf onderzoek te doen. Google wil gebruikers direct van advies voorzien, maar daarbij wel de bronnen tonen waaruit de informatie afkomstig is. ChatGPT doet dit nu niet.

Alle grote Amerikaanse technologiebedrijven investeren momenteel in hun eigen taalmodellen, om zogenoemde generatieve AI in hun producten te verwerken. Denk aan een AI-hulpje dat op verzoek van de gebruiker een concept van een e-mail schrijft in Outlook of Gmail. Of dat geautomatiseerd notulen maakt van een vergadering in Microsoft Teams, zodat niemand in de vergadering meer hoeft mee te schrijven.

In de strijd tussen techgiganten Google en Microsoft is de markt voor zoekmachines cruciaal. Google domineert die nu, en dat is goed voor miljarden aan advertentie-inkomsten per jaar. Googles nieuwe zoekmachine is zo ook een antwoord op Microsofts pogingen AI te implementeren in zijn vooralsnog weinig succesvolle zoekmachine Bing. Wie nu Bing gebruikt om iets op te zoeken, krijgt daarbij al hulp van een chatbot.

Google richtte zich in zijn presentatie ook tot critici – onder meer binnen het bedrijf zelf – die de laatste maanden zorgen uiten dat AI-producten om concurrentieredenen te gehaast worden uitgebracht. „We vinden het absoluut noodzakelijk om op een verantwoorde manier om te gaan met AI”, zei Google-bestuurder James Manyika daarover. Het bedrijf beperkt straks voor bepaalde zoekopdrachten de nieuwe AI-mogelijkheden. Zo selecteert het bijvoorbeeld bij financieel advies of gezondheidszorg bronnen op betrouwbaarheid.

Volgens de Brits-Canadese computerwetenschapper Geoffrey Hinton dreigen Google en Microsoft in hun concurrentiestrijd de ethische vraagstukken en gevaren rond AI uit het oog te verliezen. Hinton verliet onlangs Google om vrijuit te kunnen spreken over de gevaren van AI. Hij zei daarbij onder meer te vrezen voor nieuwe vormen van door AI gegenereerd nepnieuws, die gebruikers dreigen te overspoelen. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten en overheden niet ingrijpen, zal de gemiddelde mens straks „niet meer in staat zijn te weten wat waar is”, zei Hinton.

Zo moet de nieuwe zoekfunctie van Google er straks uit gaan zien:

