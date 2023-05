West Ham te sterk voor AZ in eerste halve finale: 2-1

AZ heeft donderdagavond in de eerste halve finalewedstrijd een nederlaag geleden tegen West Ham United. Nadat de Alkmaarders aanvankelijk op voorsprong kwamen, werd het in Londen uiteindelijk 2-1 voor de Engelsen. Over een week hebben de Nederlanders kans zich te revancheren.

De eerste helft kwam traag op gang, al was het in de 13de minuut kantje boord voor AZ. Een fraaie uithaal van West Ham-aanvaller Saïd Benrahma werd door een knappe redding van Matthew Ryan toch een hoekschop. Aan de andere kant van het veld kwamen de Engelsen in de 41ste minuut minder goed weg. Met een schot van afstand maakte middenvelder Tijjani Reijnders de 1-0, geholpen door geblunder van keeper Alphonse Aréola.

Na de rust kregen de Alkmaarders het een aantal keer moeilijk tegen de Engelsen. Die kwam er uiteindelijk in de 67ste minuut door een strafschop die Benrahma mocht nemen na een overtreding van Ryan, die de doelman ook nog eens geel opleverde. Hierna trokken de Engelsen het spel naar zich toe en in de 76ste minuut maakte Michail Antoinio na wat gerommel voor het goal het winnende doelpunt: 2-1.

Volgende week donderdag wordt de return gespeeld in Alkmaar. De winnaar neemt het in de finale op tegen Fiorentina of Basel. De halve finale tussen die twee ploegen eindigde donderdagavond in 2-1 voor de Zwitsers.