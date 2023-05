Trump bij CNN-interview tegen presentator: ‘Je bent een naar persoon’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn gebruikelijke opvattingen woensdag weer eens herhaald in een opmerkelijk interview van de Amerikaanse zender CNN. Trump weigert nog steeds de verkiezingsuitslag te erkennen waarmee Joe Biden president werd. Toen CNN-gespreksleider Kaitlan Collins hem ondervroeg over documenten die in zijn huis zijn aangetroffen, antwoordde hij: „Het is heel eenvoudig, je bent een naar persoon.”

Trump reageerde ook op de rechtszaken die hij deze week verloor. Hij moet een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen aan journalist E. Jean Carroll, die hem had aangeklaagd voor verkrachting en laster. „Deze vrouw, ik ken haar niet”, zei Trump. „Ik heb haar nooit ontmoet. Ik heb geen idee wie ze is.” Dat klopt niet: ze staan samen op een foto. Vervolgens begon hij volgens CNN over haar voormalige echtgenoot en een huisdier.

Toen het ging over de oorlog in Oekraïne, wilde Trump geen kant kiezen. „Ik denk niet in termen van winst en verlies”, sprak de man die opnieuw namens de Republikeinen presidentskandidaat wil worden. „Ik denk in oplossingen zodat we ophouden met al deze mensen om het leven brengen.” Als hij president was, zou hij de oorlog „in 24 uur” oplossen, beloofde Trump.

Campagne

Verder verdedigde Trump het immigratiebeleid dat hij als president voerde. Onder het mom van coronamaatregelen werden meer migranten geweerd aan de grens met Mexico en werden gezinnen uit elkaar gehaald. De huidige president Joe Biden maakte gebruik van dezelfde regel als Trump, maar deze donderdag loopt die af. Trump zou het beleid graag weer voortzetten, zei hij. „Als je tegen een gezin zegt dat je ze gaat opsplitsen, dan komen ze niet.”

Het CNN-interview was een zogeheten ‘townhall’ in de staat New Hampshire, waarbij ook kiezers vragen mochten stellen aan de oud-president. De bijeenkomst kan worden gezien als de eerste campagnebijeenkomst voor de verkiezingen van 2024, hoewel die grens bij Trump niet helemaal scherp is. Kort nadat hij vorige maand in New York voor de rechter was verschenen, hield Trump bijvoorbeeld een speech waarin hij onder meer de Democraten aanviel.

