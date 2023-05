Scheurtjes in alliantie PvdA en GroenLinks: geen gezamenlijk Europees programma

De linkse samenwerking vertoont scheurtjes, amper twee maanden na de openlijk beleden liefde in de provinciale verkiezingscampagne. GroenLinks en PvdA gaan geen gezamenlijk verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar schrijven. Dat zeggen bronnen van beide partijen.

De linkse partijen kiezen voor een tussenvorm: een gezamenlijk ‘manifest’, naast twee aparte verkiezingsprogramma’s. Vooral GroenLinks zou hierop in onderlinge gesprekken hebben aangedrongen, terwijl die partij tot nu toe juist vooropliep bij de samenwerking met de PvdA.

Het besluit druist in tegen de overweldigende steun van de leden van beide partijen voor een gemeenschappelijk programma. Op het gezamenlijke congres in Den Bosch in februari stemde 87 procent van de PvdA-leden en 77 procent van de GroenLinks-leden voor een motie die de partijbesturen opdraagt „een gezamenlijk programma te presenteren en samen campagne te voeren”.

In beide partijen wordt er vaak op gewezen dat de internationale standpunten van PvdA en GroenLinks weinig verschillen. Bij de vorige campagne voor de Europese verkiezingen in 2019 waren de verschillen tussen de programma’s van GroenLinks en PvdA zelfs zo miniem, dat de twee partijen op alle dertig stellingen van de Stemwijzer hetzelfde antwoord gaven.

Verschillende Europese fracties

Nauwere samenwerking bij de Europese verkiezingen zou ook een logische volgende stap zijn na de collectief gevoerde campagne voor de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen en de vorming van één fractie in de Eerste Kamer vanaf begin juni. Dat proces lijkt nu te stokken. Afgelopen twee maanden was ook al onderlinge verwijdering in de provincies zichtbaar. In vier provincies onderhandelt de PvdA zónder GroenLinks en mét de BoerBurgerBeweging over deelname aan een nieuw college.

Samen optrekken in Brussel is voor GroenLinks en PvdA minder vanzelfsprekend en makkelijk dan in Den Haag. De twee partijen zijn in Europa lid van verschillende politieke groepen: de PvdA van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), GroenLinks van De Groenen. Ook na de komende verkiezingen zitten GroenLinks en PvdA niet samen in één Europese fractie. Om die reden ketste het idee van een gezamenlijke kandidatenlijst al eerder af.

Ik snap dat PvdA’ers soms denken: wat doe je nou moeilijk?” Bas Eickhout GroenLinks-Europarlementariër

De partijbesturen hebben afgelopen maanden in onderlinge gesprekken geconstateerd dat een volledig gedeeld Europees programma nog niet logisch is. Volgens betrokkenen was de consensus dat een eigen programma nodig is, zolang GroenLinks en PvdA nog in aparte Europese fracties zitten. Een Europees programma geldt ook voor vijf jaar: mocht het linkse bondgenootschap alsnog mislukken, dan kunnen beide partijen terugvallen op hun eigen programma, zo is de gedachte.

Binnen beide partijen is ook te horen dat een gezamenlijk programma opnieuw de organisatie van een gezamenlijk congres betekent, waar leden van beide partijen het programma kunnen amenderen. Zo’n proces kost veel tijd en is „heel ingewikkeld in de uitvoering”, zegt GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom.

Tegenstanders van de linkse wolk voeren op dubbel partijcongres een achterhoedegevecht

Tienpuntenplan

PvdA en GroenLinks stellen nu afzonderlijk van elkaar een programmacommissie in, die het verkiezingsprogramma gaat schrijven. Om toch zo goed mogelijk aan de motie te voldoen, komen er wel „afstemmingsmomenten” en schrijven de twee commissies een gezamenlijk manifest dat onder meer een tienpuntenplan moet bevatten. Dat plan is te vergelijken met een ‘stembusakkoord’, dat moet laten zien waarvoor GroenLinks en PvdA in Europa samen willen strijden. De partijen gaan op basis van die inzet waarschijnlijk wel zoveel mogelijk gezamenlijk campagne voeren in Nederland.

PvdA-bronnen zeggen dat GroenLinks vanaf het begin sceptischer was over het idee van een collectief programma. Het verschil in opstelling van beide partijen komt overeen met de adviezen die de partijbesturen op het congres gaven over de motie van actiegroep RoodGroen. Het PvdA-partijbestuur noemde een gezamenlijk programma „een wenselijke stap in onze samenwerking”, het GroenLinks-bestuur pleitte alleen voor „een gezamenlijke programmatische inzet” en suggereerde destijds al om het te laten bij een samen opgesteld document, namelijk „een oplegger […] bij beide verkiezingsprogramma’s”.

‘Continu uitleggen’

De samenwerking tussen de eurodelegaties van GroenLinks en PvdA is volgens betrokkenen in het algemeen goed. Zo stemt de Brusselse PvdA-fractie vaker met De Groenen mee dan met de eigen S&D. Toch betekent het in de verhoudingen ook iets dat de twee partijen lid zijn van verschillende politieke families, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. „In Europa is in veel landen de samenwerking tussen de sociaal-democraten en groene partijen suboptimaal en dat is nog zacht uitgedrukt. Het samengaan van GroenLinks en PvdA in Nederland wordt niet overal begrepen, ik moet dat continu uitleggen. Het is bij het programma dus zoeken geweest naar een manier die wordt begrepen in Brussel, en ook kan werken in Nederland.”

De PvdA-Europarlementariërs staan erom bekend warm voorstander te zijn van de samenwerking met GroenLinks, net als PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans. Over Eickhout wordt door PvdA’ers gezegd dat hij wat op de rem staat. „Dat heeft echt met de Europese context te maken”, zegt hij, „nationaal ben ik heel erg voor. Maar ik snap dat PvdA’ers soms denken: wat doe je nou moeilijk?”

Hoewel GroenLinks in Den Haag steeds net iets warmer liep voor het linkse samenwerkingsproject dan de PvdA, vindt de partijtop van GroenLinks het niet heel vreemd dat het bondgenootschap niet op alle niveaus gelijk verloopt. Een woordvoerder van partijleider Jesse Klaver spreekt van een „proces van meerdere snelheden”.

Machtsvraag in Den Haag

In de provincies en in Europa is het vormen van één fractie volgens de woordvoerder minder relevant dan in Den Haag. „In de senaat en de Tweede Kamer gaat het echt om de machtsvraag. Als we daar met de PvdA de grootste fractie kunnen vormen, is er zicht op een linkse premier.”

RoodGroen zegt in een reactie het compromis rond het Europese programma niet te accepteren. „Onze motie is met enorme steun aangenomen door de leden van GroenLinks en de PvdA. We verwachten dus ook dat die ambitieus wordt uitgevoerd. De tekst in de motie is glashelder: een gezamenlijk programma van de PvdA en GroenLinks.”

