Redactie De Telegraaf heeft geen vertrouwen meer in directie

De benoeming van twee Telegraaf-hoofdredacteuren, Kamran Ullah en Esther Wemmers, als opvolgers van Paul Jansen vorige maand heeft geleid tot het opzeggen van het vertrouwen in de directie van uitgever Mediahuis Nederland. Een benodigde tweederde meerderheid nam in een redactievergadering donderdag een motie aan met die strekking, bevestigen betrokkenen.

„De benoemingsprocedure is uit de rails gelopen”, erkent directeur Rien van Beemen in een reactie. „Net als de redactieraad hebben wij als Raad van Bestuur geprobeerd dit ordentelijk te laten verlopen. Dit schaadt de Telegraaf, ik ben verantwoordelijk en betreur enorm de manier waarop dit proces wordt geïnterpreteerd.” Dat een motie statutair geen gevolgen heeft voor de directie „doet er niet toe. Ik neem dit heel serieus.” Hij stapt niet op. Van Beemen leidt sinds 2019 Mediahuis Nederland. Daarvoor was hij directeur van NRC Media, ook onderdeel van concern Mediahuis.

In de motie wordt de directie verweten een negatief advies over het hoofdredacteurenduo te hebben genegeerd. De redactieraad heeft slechts een adviserende rol, de directie benoemt in samenspraak met de vertrekkende hoofdredactie. Ook zou er volgens de motie „onfatsoenlijk” met een adjunct-hoofdredacteur zijn omgesprongen, Wim Hoogland. Die treedt uit de hoofdredactie als het duo op 1 juni begint. Van Beemen wil niet inhoudelijk ingaan op deze kwestie, „het respect voor Wim is enorm en hij zal nog altijd een centrale rol vervullen. Dit verrast me.”

De benoeming van Ullah (39) en Wemmers (48) blijft van kracht, zegt hij. „Die dynamiek moet gaan werken. In onze visie is daarin geen ruimte voor een adjunct.” Wel houdt Van Beemen de mogelijkheid open dat zij „op termijn tot een ander inzicht komen”, maar „daar ga ik niet over”.

Voorzitter Mascha de Jong van de redactieraad treedt niet in detail over het negatieve advies, maar zegt wel dat de journalistieke staat van dienst van het duo ermee te maken heeft. Beiden hebben uitsluitend leidinggevende rollen gehad. Of het bezwaar specifiek geldt voor één van de twee, wil ze niet zeggen. „Dit duo heeft nu nodig dat we de krant blijven maken en verhalen voor de website, podcast, en video. Maar wij nemen het de directie kwalijk dat ze niet overzien wat het negeren van een negatief advies teweegbrengt.” De Jong zegt dat het tijd is voor meer inspraak van de redactie. Een tweede aangenomen motie, over nieuwe onderhandelingen over het statuut, zou tot meer zeggenschap moeten leiden. Van Beemen: „Daar ga ik niet op vooruitlopen.”

Een deel van de onvrede zou terug te brengen zijn op de erfenis van acht jaar Paul Jansen, de vertrekkend hoofdredacteur. Wemmers, maar ook Ullah als adjunct sinds 2020, zou een voortzetting belichamen van Jansens beleid, dat door sommigen als directief wordt beschouwd. Daarin werd de bewaking van de journalistieke kwaliteit bij de gecentraliseerde nieuwsregie gelegd, waar Wemmers leiding aan gaf. Volgens drie vertrokken Telegraaf-journalisten, die zelf „prima” met haar hebben gewerkt, kon zij daarbij over verslaggevers heen walsen. Zij wil, liet ze eerder deze maand weten, niet reageren.

De Telegraaf heeft momenteel een oplage van ruim 400.000, volgens Mediahuis. De professionaliseringsslag door Jansen wordt breed geroemd, zoals het continu hameren op basisprincipes als hoor- en wederhoor. Zo moest voorkomen worden dat verhalen het einde van de nieuwsdag niet haalden doordat ze door andere media werden kapotgecheckt.

Maar Jansen, die per 1 juni correspondent in de VS wordt, „heeft niet de populariteitsprijs gewonnen”, zegt een ex-collega. De cultuur onder zijn voorganger, de impulsieve, populaire Sjuul Paradijs, was meer ‘Amsterdams’: bot, direct, maar ook warm en huiselijk. Redacteuren werden niet „het leven zuur gemaakt”, zegt een journalist die onder beiden werkte. Jansen bracht een „cultuurshock”. Dat beeld schetste ook een artikel twee weken geleden op Villamedia, het onafhankelijke medium van journalistenvakbond NVJ. Jansen en de directie wilden daar niet op reageren. Van Beemen noemt de negatieve kwalificaties nu „heel onterecht”.

‘Koersloze krant’

Jansen laat weten dat de Telegraaf „een koersloze krant in verval” was bij zijn aantreden, mailt hij aan NRC. De digitale modernisering en professionalisering gingen volgens hem „gepaard met de nodige weerstand” waarbij „een reeks mensen een andere rol kreeg of vertrok”. Maar hij stelt „niet doof” te zijn voor signalen van de werkvloer, en ziet dat „sommige deelredacties worstelen met de veranderingen”.

Redactieraadvoorzitter De Jong zou afgelopen december door Jansen zijn verteld het woord ‘angstcultuur’ niet te gebruiken. Ze was aangesproken op een redactiebrede mail, gezien door Villamedia, waarin beschreven werd dat die typering werd genoemd door collega’s. Volgens Jansen ligt het genuanceerder. Hij vroeg aan de redactieraad of zij zelf vindt dat van een angstcultuur sprake is, „het antwoord was ontkennend”. Toen heeft hij erop aangedrongen die term niet op te nemen in mails, die „een eigen leven leiden”. De Jong kan zich in deze lezing vinden, laat ze weten.

Dat Jansen nu naar de VS gaat wordt door sommigen ervaren als wrang, omdat hij het correspondentenbestand afslankte. „Alleen in 2015 is een reorganisatie geweest waarbij één correspondent overgestapt naar freelance”, aldus Jansen. In 2018 werd de Amerika-correspondent freelancer, maar „dat had te maken met beschikbaarheid, niet met bezuiniging”.