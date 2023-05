Recordaantal van 71 miljoen binnenlands ontheemden wereldwijd in 2022, vooral door klimaatrampen en oorlog

Het aantal binnenlands ontheemden wereldwijd is in 2022 gestegen naar een recordaantal van 71,1 miljoen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). In 2021 ging het nog om ruim 59 miljoen ontheemden. De toename heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne en klimaatrampen, zoals de zware overstromingen in Pakistan.

Het totaalaantal binnenlands ontheemden betreft een momentopname, namelijk het aantal mensen dat aan het einde van 2022 in eigen land op de vlucht was. Ongeveer 62,5 miljoen mensen vluchtten vanwege conflicten en geweld, de overige 8,7 miljoen mensen deden dat als gevolg van natuurrampen. Volgens het IDMC leeft driekwart van ontheemden in slechts tien landen, waaronder Oekraïne, Afghanistan, Syrië, de Democratische Republiek Congo en Soedan.

Bijna zes miljoen Oekraïners waren eind 2022 op de vlucht in eigen land. Eind 2021, toen Rusland nog niet was binnengevallen, ging het nog om ruim 850.000 binnenlands ontheemden. Het aantal Oekraïners dat het land door de oorlog ontvluchtte is nog hoger. In mei 2023 verblijven alleen al in Europa ruim 8,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit de laatste update van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.