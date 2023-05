‘Peru gaat Joran van der Sloot uitleveren aan de Verenigde Staten’

Joran van der Sloot zal door Peru uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Dat schrijft persbureau AP. De regering van het Zuid-Amerikaanse land heeft woensdag een decreet ondertekend waarmee de 35-jarige Van der Sloot tijdelijk naar de VS kan worden gebracht. Momenteel zit de Nederlander een gevangenisstraf van 28 jaar uit in Peru vanwege de moord op de studente Stephany Flores in 2010.

De zaak waarin Van der Sloot moet terechtstaan in de VS heeft te maken met de verdwijning van de Amerikaanse studente Natalee Holloway op Aruba in 2005. Zij verdween na een avond stappen op het eiland en Van der Sloot was de laatste die met haar gezien was. Het lichaam van Holloway werd nooit gevonden. Wel werd ze zeven jaar later doodverklaard door een Amerikaanse rechter. Van der Sloot is nooit vervolgd voor de verdwijning, maar geldt wel als hoofdverdachte.

Van der Sloot zou de familie van Holloway hebben beloofd te vertellen waar ze het lichaam van de studente konden vinden. Zij zouden hem een bedrag van 250.000 dollar betalen voor die informatie. Na een aanbetaling van 25.000 dollar vertrok de Nederlander echter naar Peru, zonder iets los te laten tegenover de familie van Holloway. In Peru vermoordde hij vervolgens Stephany Flores op een hotelkamer in de Peruaanse hoofdstad Lima. In de VS wordt Van der Sloot nu afpersing en fraude ten laste gelegd.

Witwassen en drugssmokkel

Lokale media uit Alabama, waar Holloway vandaan kwam, citeren Beth Holloway, de moeder van de verdwenen studente. „Ze zou nu 36 jaar oud worden. Het is een lange en pijnlijke reis geweest, maar het doorzettingsvermogen van velen zal zijn vruchten afwerpen. Samen krijgen we eindelijk gerechtigheid voor Natalee”, zegt ze.

De advocaat van Van der Sloot heeft gezegd de beslissing van de Peruaanse regering te zullen aanvechten. Indien Van der Sloot wordt uitgeleverd, zal hij later weer terug naar Peru moeten om zijn resterende gevangenisstraf uit te zitten. Daarnaast lopen er nog onderzoeken naar witwassen en drugssmokkel in Peru tegen hem.