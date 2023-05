In de boekhandel zag ik hoe een vrouw een boekje kocht waaraan ik had meegewerkt. Opgewekt sprak ik haar aan. „Wat leuk dat u dat koopt.” Maar voordat ik kon vertellen dat ik de gedichten bij de foto’s had geschreven, schudde de vrouw haar hoofd. „Dit is voor een vriendin. Ik vind die gedichten maar niets, die jongen trouwens ook niet.” Uit ongemak en schaamte praatte ik maar met de vrouw mee, zonder op te biechten wie ik was. Voordat ze afrekende kwamen we samen tot de conclusie dat die Twan Vet een lul is.

