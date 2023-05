Nederland daalt opnieuw op Europese lijst voor lhbti-rechten

We waren het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde, zeggen Nederlanders vaak trots als het om lhbti-rechten gaat. Nog in 2018 noemde de eerste openlijk homoseksuele Zuid-Koreaanse K-popzanger zich Holland. Maar de tijden zijn veranderd: ook dit jaar daalde Nederland weer op de ‘Rainbow Europe Index’, waarop wordt bijgehouden hoe goed Europese landen lhbti-rechten eerbiedigen.

Inmiddels staat Nederland op de veertiende plek, een plaats lager dan vorig jaar en twee lager dan in 2021. Het land scoort evenveel punten als in 2022, maar in andere naties wordt meer vooruitgang geboekt op het terrein van lhbti-rechten. „Ondanks intense anti-lhbti-aanvallen in verschillende landen neemt de emancipatie in Europa nog altijd toe”, schrijft lhbt-emancipatieorganisatie ILGA, dat de lijst jaarlijks opstelt.

Intersekse

Met name rechten voor intersekse personen zijn in Nederland onvoldoende gewaarborgd, zo stelt ILGA. De organisatie neemt het Nederland kwalijk dat kinderen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken op jonge leeftijd operaties krijgen die bepalen wat hun geslacht wordt. Deze ingrepen zijn medisch niet noodzakelijk en zijn afgelopen jaar verboden in Spanje en Griekenland, waardoor die landen op de ranglijst stegen.

„We roepen politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. Dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling”, schrijven COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en organisatie voor seksediversiteit NNID in een gezamenlijk statement. Zij pleiten voor het aannemen van een nieuwe ‘transgenderwet’, die zelfbeschikking het uitgangspunt maakt voor het wijzigen van de geslachtsvermelding van trans- en intersekse personen. Ook moet geweld tegen lhbti-personen zwaarder bestraft worden, vinden de organisaties, die daarbij ILGA aan hun zijde vinden.

Malta koploper, Azerbeidzjan slechtste

Op eenzame hoogte op de ‘Rainbow Europe Index’ prijkt Malta, voor het achtste jaar op rij. Het land scoort vele punten beter dan België en Denemarken, die op een gedeelde tweede plek staan. Daarna volgen Spanje, IJsland en Ierland. De lhbti-rechten staan er het slechtst voor in Rusland, Armenië en Turkije, waar sprake is van discriminatie en mensenrechtenschendingen. Hekkensluiter op de lijst is Azerbeidzjan.

De ‘Rainbow Europe Index’ verschijnt ieder jaar en meet van 49 Europese landen hoe zij het doen op 74 punten inzake wetgeving, beleid en mensenrechten voor lhbti-personen. Daarbij wordt dus niet de acceptatie of discriminatie van de bevolking meegenomen.