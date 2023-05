Na lang dubben gaat Adidas de schoenen van Kanye West alsnog verkopen

Weggeven, verbranden, herontwerpen of alsnog verkopen. Ruim een half jaar lang stond sportmerk Adidas voor een bijna onmogelijke keuze. Wat moest het Duitse bedrijf met de meer dan 1 miljard euro aan schoenen die het produceerde in samenwerking met rapper Kanye West? Adidas besloot in oktober de verkoop per direct te staken, nadat de Amerikaanse artiest herhaaldelijk met antisemitische en racistische uitingen kwam – via sociale media, maar ook op kleding die hij droeg.

Na lang wikken en wegen heeft het merk nu een keuze gemaakt. Het wordt verkopen, maakte topman Björn Gulden donderdag bekend tijdens de Hauptversammlung, de jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders. De winst die Adidas (22,5 miljard euro omzet in 2022) daarbij maakt, geeft het concern weg aan goede doelen die opkomen voor de groepen die West met zijn opmerkingen beledigde.

Adidas en de 45-jarige West, die zijn naam een aantal jaar geleden liet veranderen in Ye, begonnen hun samenwerking tien jaar geleden. Kort daarop lanceerden ze het merk Yeezy, dat uitgroeide tot een groot succes. De exclusieve schoenen en kleding waren de laatste jaren goed voor 1 tot 2 miljard euro omzet per jaar.

‘Geen totale mislukking’

Topman Gulden wilde dan ook niet de héle samenwerking als een mislukking bestempelen. „Hoe moeilijk West ook was, hij is ook misschien wel het creatiefste brein in onze sector”, zei Gulden volgens Reuters tegen de aanwezigen. Tegelijkertijd kon Adidas onmogelijk door met West. Zijn opmerkingen waren „onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk”, zei het merk eerder al.

Door het staken van de samenwerking bleef Adidas met een berg schoenen zitten ter waarde van zo’n 1,2 miljard euro. Afgelopen kwartaal nam de voorraad met nog eens 100 miljoen euro toe. Adidas bestelde die spullen al maanden geleden en wilde de afspraken met fabrikanten niet afzeggen, legde Gulden uit tegenover de Duitse krant Welt.

Eerder dit jaar maakte Adidas bekend een verlies van 500 miljoen euro te nemen op de Yeezy-voorraad. Afhankelijk van wat het bedrijf met de goederen zou doen, kon daar nog eens 500 miljoen bijkomen. Door nu voor verkoop te kiezen, beperkt Adidas de schade dus. Maar de oplossing heeft ook een ongewenst effect: het bedrijf moet over verkochte producten alsnog commissie betalen aan West.

Voor Adidas kwam elke oplossing met een nadeel, legde topman Gulden in maart al uit, bij het presenteren van de jaarcijfers. Als het bedrijf de schoenen bijvoorbeeld zou vernietigen, zou dat „vragen op het gebied van duurzaamheid” oproepen, zei hij.

Het Yeezy-logo verbergen of vervangen zou volgens Gulden „niet heel eerlijk” voelen tegenover de klant. Ze doneren aan mensen in nood, zoals de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, was volgens de topman ook geen optie. De schoenen hebben een hoge verkoopprijs, dus de kans is volgens Adidas groot dat iemand ze verkoopt voordat ze hun eindbestemming bereiken.

Dat Adidas de schoenen nu alsnog verkoopt, is met gemengde gevoelens ontvangen door de groepen die West beledigde. Enerzijds wordt het „zeer gewaardeerd” dat het merk de winst aan een goed doel geeft, zei voorzitter Josef Schuster van de Centrale Joodse Raad in Duitsland aan zakenkrant Financial Times weten. Tegelijkertijd vindt hij het „zeer problematisch” dat de rapper er alsnog aan verdient. „Vanuit mijn perspectief krijgt de verkeerde partij [Adidas] nu de straf.”

Aandeelhouders reageerden minder verdeeld: op de Duitse beurs stond het aandeel Adidas donderdagmiddag ruim 2 procent hoger.

