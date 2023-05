Elon Musk kondigt vertrek als topman bij Twitter aan, naam van vrouw die hem opvolgt nog geheim

Elon Musk (51) treedt over ongeveer zes weken terug als topman bij Twitter. Dat heeft de eigenaar van het techbedrijf donderdagavond bekendgemaakt via een tweet. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend, maar uit het bericht blijkt in elk geval dat het een vrouw is. De techmiljardair blijft lid van het bestuur van Twitter, waar hij onder meer een leidende rol in wetenschappelijke en technologische kwesties zal vervullen. Ook blijft hij zich bemoeien met software- en productontwikkeling.

De aankondiging van Musk komt niet uit de lucht vallen. Een half jaar geleden liet een meerderheid van Twitter-gebruikers in een door hemzelf opgezette peiling weten dat ze hem wilden zien aftreden als topman, waarna hij zei daaraan gehoor te geven zodra hij iemand had gevonden die „gek genoeg” was om hem op te volgen. Daarvoor had hij ook al gezegd minder tijd aan Twitter te willen besteden. Aandeelhouders van Tesla, een van zijn andere bedrijven, klaagden dat de autofabrikant onder Musks focus op Twitter leed.

Vanaf het moment dat Musk Twitter in oktober vorig jaar overnam, voor zo’n 44 miljard dollar (ruim 40 miljard euro), was het voor de buitenwereld in elk geval nooit saai bij het bedrijf. Voor het personeel van Twitter brak een onzeker tijdperk aan. Een groot deel werd ontslagen, zij die wilden blijven, moesten bereid zijn zich te onderwerpen aan een streng werkregime. Naast zijn medewerkers liep ook minstens de helft van de topadverteerders weg bij het bedrijf, schreef nieuwszender CNN in februari.