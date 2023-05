Mediahuis neemt pan-Europese nieuwssite Euractiv over

Mediahuis (uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf en in België De Standaard) heeft Euractiv overgenomen, een nieuwssite die in meer dan tien talen bericht over het beleid van de Europese Unie. Tot het bedrijf horen ook nieuwsbrieven, een vacaturesite en een netwerk van over Europa verspreide medewerkers en media waarmee de site samenwerkt.

Het relatief kleine Euractiv heeft in Brussel niet het politieke gewicht dat de Financial Times en Politico hebben. Zijn invloed ontleent Euractiv vooral aan zijn berichtgeving over het wetgevings- en besluitvormingsproces in de Europese Unie, niet aan politieke analyses of het aanzwengelen van debat.

De site noemt zich pro-Europees en constructief, pan-Europees en meertalig. Er werken zo’n 200 mensen. Euractiv bereikt volgens Mediahuis maandelijks 1,8 miljoen lezers met 3,9 miljoen pageviews, en behaalde in 2022 een omzet van ruim 6 miljoen euro. De winst is afgelopen jaren steeds in het bedrijf geïnvesteerd voor verdere groei, aldus Mediahuis.

De bedoeling is dat Euractiv bij Mediahuis zal profiteren van de schaalgrootte en technische kennis voor digitale vernieuwing. Mogelijk zal er ook redactionele samenwerking komen tussen de site en huidige titels van Mediahuis.

De site werd in 1999 opgericht door Christophe Leclercq, die als meerderheidsaandeelhouder al zijn aandelen nu overdraagt aan Mediahuis (dat ook de rest van de aandelen in handen krijgt). Hoeveel Mediahuis voor de volledige overname betaalt is niet bekendgemaakt. Leclercq zegt „het grootste deel van de toekomstige opbrengst” van de transactie te willen gebruiken om desinformatie te bestrijden en media-innovatie te ondersteunen.

Dominantie

Mediahuis stelt in een persbericht dat „de concurrentie inzake berichtgeving over het EU-beleid toeneemt, vooral van buiten de EU”. De Britse Financial Times en het Amerikaanse Politico (dat in handen is van het Duitse Axel Springer, dat weer een Amerikaanse grootaandeelhouder heeft) zijn dominant. Euractiv wil tegenwicht bieden aan die angelsaksische dominantie bij de berichtgeving over de EU.

„Concentratie binnen nationale grenzen kan fnuikend zijn voor de pluriformiteit van het medialandschap”, zegt Euractiv-oprichter Leclercq. „Maar consolidatie over de grenzen heen kan juist de veerkracht van media vergroten en zo pluriformiteit in stand houden.”

Mediahuis ziet de overname als onderdeel van zijn ambitie om uit te groeien tot een „toonaangevende Europese mediagroep”. Behalve in Nederland en België heeft het oorspronkelijk Belgische bedrijf ook kranten en andere media in Luxemburg, Ierland, Noord-Ierland en Duitsland.