Landen beïnvloeden steeds vaker het weer. Maar van wie zijn de wolken?

Even leek het erop dat Elon Musk zijn tanden zou stukbijten op water. De nieuwste Tesla-fabriek, strategisch gepland in het noorden van Mexico om te profiteren van zowel de lage lonen als Amerikaanse klimaatsubsidies, stuitte op bezwaren van president López Obrador. „Als er geen water is, komt er geen vergunning”, zei de president in februari. Niet de infrastructuur, de beschikbare arbeid of het belastingstelsel bepaalde hier het vestigingsklimaat, maar zoiets basaals als water.

De jarenlange droogte in het noorden en midden van Mexico begint permanente trekken te krijgen. Het belangrijkste waterreservoir staat op het laagste peil ooit, waardoor de waterdruk op de kranen in Mexico-Stad verlaagd moest worden. Het dwingt de president tot onorthodoxe maatregelen, zoals het ontmoedigen van investeringen die veel water kosten. Zo heeft hij een brouwerij al zover gekregen zich in het zuiden te vestigen. Met Musk sloot hij een deal: Tesla zal al het benodigde water hergebruiken en mag dus toch zijn fabriek (een investering van 5 miljard dollar) bouwen.

Een andere groep belanghebbenden, de boeren, vroeg de overheid wanhopig om ‘de wolken te bombarderen’. In maart en april voerde de luchtmacht tientallen vluchten uit boven de noordelijke staten Nuevo León en Baja California om zilverjodide in de wolken te verspreiden. Cloud seeding heet dit, wolken zaaien, om kunstmatig regen op te wekken.

Ho Chi Minh-pad

Cloud seeding was heel even wereldnieuws in 2008, toen China het gebruikte om de lucht boven de openingsceremonie van de Olympische Spelen droog te houden. Meer dan duizend raketten met zilverjodide werden afgeschoten, bovenstrooms van de hoofdstad, zodat de wolken zich ter plekke leegden en niet boven het Vogelnest-stadion. Het klonk futuristisch, maar dat was het ook toen al niet. Al in de jaren veertig experimenteerden Amerikaanse chemici met de techniek. Later, tijdens de Vietnam-oorlog, zette de Amerikaanse luchtmacht cloud seeding in om het Ho Chi Minh-pad extra modderig te maken en zo de Vietcong te dwarsbomen. De Sovjet-Unie zaaide in de jaren tachtig wolken om de sneeuwval boven Moskou te beperken.

Wat er sindsdien is veranderd, is de schaal waarop overheden naar kunstmatige regen grijpen. In 2017 stelde de Wereld Meteorologische Organisatie vast dat meer dan vijftig landen sleutelen aan het weer, via kunstmatige regen, het oplossen van mist of het onderdrukken van hagelbuien. Saoedi-Arabië vestigt er hoop op, Australië, Zuid-Afrika, Thailand: overal lopen programma’s.

Als zoveel overheden er geld in steken, dan zal er wel iets in zitten, zou je denken, maar over de effectiviteit bestaat geen consensus. Met cloud seeding condenseert water in de wolken op de zilverjodide-deeltjes. Hierdoor ontstaan steeds grotere waterdruppels, die uiteindelijk zo zwaar worden dat ze naar beneden vallen. Een probleem voor wetenschappelijk onderzoek is de causaliteit: regent het door de toegevoegde deeltjes, of zou het sowieso zijn gaan regenen?

De Mexicaanse autoriteiten lijken daar niet over te twijfelen. De ‘bombardementen’ op vijf locaties in de staat Tamaulipas hebben 1 tot 7 centimeter neerslag opgeleverd, verklaarde de gouverneur, en daarmee zou de oogst deels zijn gered. Hoe groot dat deel was, zei hij er niet bij.

India vreest dat China de moesson beïnvloedt. Dat heet regendiefstal

„Wolken zaaien om systematisch meer regen te genereren is een achterhoedegevecht”, zegt Pier Siebesma, hoogleraar op het gebied van wolken en neerslag aan de TU Delft en onderzoeker bij het KNMI. „De aangetoonde neerslagtoename is momenteel maximaal maar zo’n 10 procent. Veel landen zeggen dat ze enorm succesvol zijn, maar dat is moeilijk aan te tonen. Daar staat tegenover dat Israël na tientallen jaren experimenteren is gestopt, omdat de opbrengst niet opweegt tegen de kosten.”

Voor Zuid-Europa, dat gebukt gaat onder een bijzonder heet en droog voorjaar en waar water zo schaars is dat het tot arrestatie van illegale avocadotelers (Málaga) en voortijdige bosbranden (Pyreneeën) leidt, is cloud seeding dan ook geen oplossing, zegt Siebesma. „Het levert niet genoeg op. Bovendien is het daar vaak onbewolkt. Je hebt wolken nodig die op het randje van regenen zitten. Deze landen hebben er veel meer aan om neerslag zo goed mogelijk op te slaan als die eenmaal gevallen is.”

Toch zijn er dus landen die uit hun wolken willen persen wat erin zit. China is de kampioen: in 2020, toen volgens internationale media al 35.000 Chinezen aan weermodificatie werkten, kondigde de Communistische Partij aan het landoppervlak waar cloud seeding wordt toegepast in 2025 vervijfvoudigd te hebben, tot 5,5 miljoen vierkante kilometer, een gebied zo groot als anderhalf keer India.

Die schaal brengt nieuwe vragen met zich mee. In India ontstond bijvoorbeeld de vrees dat de Chinese plannen de Indiase moessonregens kunnen veranderen. Regendiefstal, heet het dan al snel. Hoogleraar Siebesma denkt dat dit zal meevallen. „De meeste moessonregen in India komt uit het zuidwesten, niet van over de Himalaya.”

Onbekend terrein

Maar nu de mens steeds vaker ingrijpt en naast het weer ook plannen maakt om het klimaat te manipuleren, wordt het belangrijk om over zeggenschap te praten, vindt de hoogleraar: „De vraag wie juridisch eigenaar is van wolken is onbekend terrein. Er zijn heel weinig internationale afspraken over wat er mag in de atmosfeer. Denk aan luchtvervuiling: de uitstoot uit één land verspreidt zich ongehinderd over meerdere landen.”

In de discussie over de wenselijkheid en risico’s van geo-engineering – grote technologische interventies om de opwarming van de aarde tegen te gaan – is het onderwerp onvermijdelijk. Of het nu gaat om ruimtespiegels of zwaveldeeltjes die in de stratosfeer worden geschoten: de gevolgen zijn grensoverstijgend en langdurig. Bovendien is de kans reëel dat er nieuwe ongelijkheden ontstaan.

Ook Siebesma waagt zich binnenkort aan onderzoek naar geo-engineering, om te bestuderen of mensen wolken witter kunnen maken, zodat ze reflectiever worden en dus meer zonlicht weerkaatsen. Door zoutdeeltjes in de wolken los te laten verspreidt het wolkenwater zich over meer en kleinere druppeltjes, is het idee. Zo ontstaat een groter druppeloppervlak, waardoor er meer zonlicht reflecteert en minder licht (en dus warmte) de aarde bereikt. Op grote schaal zou dit het aardoppervlak misschien 1 tot 2 graden kunnen afkoelen.

Het is een van de minder ingrijpende vormen van geo-engineering; als je stopt met zout toedienen, verdwijnt het effect binnen 24 tot 48 uur. Maar internationale regels zijn echt nodig, vindt Siebesma. „Op dit moment gaat niemand erover.”

NRC-redacteur Hanneke Chin-A-Fo schrijft hier elke maand over de weg naar een duurzamer toekomst.