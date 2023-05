‘Klokkenluiders weggestuurd bij mensenrechtencollege na meldingen discriminatie’

Bij het College voor de Rechten van de Mens, het instituut dat klachten over discriminatie behandelt, hebben vier van de acht collegeleden klachten ingediend over voorzitter Jacobine Geel. De klokkenluiders meldden bij het ministerie van Justitie dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie, intimidatie en vriendjespolitiek. Dat melden de NOS en Nieuwsuur donderdagavond op basis van gezamenlijk onderzoek.

Het ministerie beloofde de leden die aan de bel trokken te beschermen, maar toch moesten twee van hen gedwongen vertrekken. Het gaat om Mariam Chébti en Geneviève Lieuw, van wie volgens het onderzoek de aanstellingen verlengd zouden worden, totdat duidelijk werd dat zij uit de school geklapt hadden. Het tweetal vroeg minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) om in te grijpen, omdat zij volgens de klokkenluiderswet tegen zulk ontslag bescherming zouden moeten genieten. Weerwind weigerde dit, waardoor Chébti en Lieuw hun baan verliezen.

Mogelijk te weinig collegeleden

Volgens documenten die de NOS en Nieuwsuur inzagen zou blijken dat de bestuurscrisis al jaren aan de gang is. Door de conflicten en gedwongen vertrekken is onduidelijk of er de komende maanden wel genoeg collegeleden zijn om discriminatieklachten te behandelen.

Momenteel onderzoekt een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66) de klachten van de vier klokkenluiders. Jacobine Geel wilde tegenover de NOS niet reageren op de beschuldigingen, maar zei de resultaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. In interne communicatie schreef ze dat ze „geschokt” en „diep geraakt” was door de aantijgingen.