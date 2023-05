Israëlische beschietingen Gaza houden aan: al zeker 25 Palestijnen gedood

Voor de derde dag op rij heeft het Israëlische leger zijn luchtaanvallen op de Gazastrook voortgezet. Dat melden internationale persbureaus. De beschietingen kostten inmiddels al aan zeker 25 Palestijnen het leven, onder wie vrouwen en kinderen. Door de Israëlische beschietingen van de afgelopen dagen, raakten ook meer dan 70 mensen gewond.

Sinds dinsdag voert het Israëlische leger nieuwe aanvallen uit op Palestijns grondgebied, gericht tegen de Islamitische Jihad-organisatie. Donderdag maakte het Israëlische leger bekend dat het verschillende locaties van deze beweging had aangevallen, waaronder een lanceerbasis voor mortiergranaten. Eerder op de dag had het leger de dood van Ali Ghali aangekondigd, commandant van de raketlanceringseenheid van de beweging, door toedoen van Israëlische luchtaanvallen op zijn woning in Khan Younis.

In een reactie, zo meldt onder meer Al Jazeera, zou donderdagmiddag vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten naar het zuiden van Israël zijn afgevuurd, kort na de begrafenis van Ghali. Er zouden ook artilleriegranaten zijn afgevuurd.

Inmiddels zijn er bemiddelingspogingen vanuit Egypte om tot een wapenstilstand te komen. Donderdag arriveerde een topfiguur van de Islamitische Jihad in Caïro om details hiervan te bespreken. Woensdag beweerde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een televisietoespraak dat Israël de controle in handen heeft over wanneer de rust weer wordt hersteld. „Maar”, zo zei hij, „Deze ronde is nog niet voorbij. Je kunt je niet verstoppen en wij kiezen de plaats en tijd om je aan te vallen”.