ING boekte vorig kwartaal 1,5 miljard euro winst, maar daar hebben consumenten weinig aan

Wanneer is sprake van een megawinst? Het resultaat dat ING deze donderdag meldde, komt in elk geval in de buurt: wereldwijd 1,5 miljard euro winst in het eerste kwartaal van dit jaar, bijna een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg met 21 procent naar 5,6 miljard euro.

De winst is onder meer te danken aan hogere hypotheekrentes, opbrengsten van investeringen en lagere kosten van centrale banken. De inkomsten uit rente stegen met ruim een half miljard.

Een „sterk eerste kwartaal”, zegt ING-topman Steven van Rijswijk in een verklaring. „We hebben geprofiteerd van het huidige renteklimaat.” Het resultaat zorgt er volgens hem voor dat de bank „klanten en de bredere economie kan blijven ondersteunen.”

Weinig baten

Aandeelhouders zullen de winst van ING zeker voelen. De bank heeft donderdag aangekondigd voor maximaal 1,5 miljard euro aan aandelen terug te gaan kopen en reserveert daarnaast 829 miljoen om uit te keren als dividend.

Consumenten halen er minder voordeel uit. De spaarrente tot 10.000 euro is sinds 1 mei weliswaar verhoogd naar 0,75 procent, maar de hypotheekrente is harder gestegen en ligt nu rond de 4,2 procent.

Dat geldt voor meer banken, zegt Bert Scholtens, hoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Banken geven de rentestijgingen vlot door aan nieuwe leningen, maar de depositorente blijft er ver bij achter.” Met andere woorden: consumenten dragen wel de kosten van de gestegen rente, maar zien daarvoor weinig baten terug.

Concurrentie

Tussen spaarrentes en hypotheekrentes zit een vertraging, zegt een woordvoerder van ING. De bank heeft meteen te maken met de kosten van een hogere spaarrente, maar veel hypotheekrentes staan jarenlang vast. Of dat betekent dat de spaarrentes binnenkort verder gaan stijgen, kan hij niet zeggen.

„We wegen alle belangen af”, zegt de ING-woordvoerder. „Klanten, medewerkers, overheden, toezichthouders en dus ook aandeelhouders. We hebben goede buffers, dan is er ook ruimte om aandelen in te kopen.”

Omdat de bank een van de marktleiders in Nederland is, is het hier minder hard nodig om nieuwe spaarders te trekken, zegt de woordvoerder. In andere landen is concurrentie belangrijker, waardoor ING daar wel de rente omhoog gooit. „Zoals Duitsland, waar nieuwe klanten tijdelijk 3 procent rente op een spaarrekening krijgen.”

Geld verhuizen

In hoeverre kan van banken worden verwacht dat ze winst aan rekeninghouders uitdelen? „Er is geen één-op-éénverband tussen winst en spaarrente”, zegt hoogleraar Scholtens. „Banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen.”

Mensen kunnen hun geld ook ergens anders stallen, zegt Scholtens, „maar daar horen ook hogere risico’s bij.” Aandelen of spaarrekeningen in het buitenland kunnen bijvoorbeeld meer geld opleveren, maar de kans op verliezen is ook groter. „Kennelijk kiezen rekeninghouders voor hoge zekerheid, en gaan ze daarmee akkoord met een lage rente.”

Correctie: in een eerdere versie van dit stuk stond dat ING martkleider is in Nederland. Dat moest één van de marktleiders zijn. Hierboven is dat aangepast.