Hof van Den Bosch gewraakt in grote drugszaak vanwege ‘vooringenomenheid’

Martien R. heeft donderdag het hof van Den Bosch gewraakt in de drugszaak tegen hem en zijn familie. Het hof besloot afgelopen najaar om een getuige te verhoren, zonder dat met de verdediging te delen. Daarmee heeft het hof, zo vindt de verdediging, de schijn van vooringenomenheid gewekt.

In september 2021 werd Martien R. tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege witwassen, drugs- en wapenhandel. Volgens de rechtbank was hij als leider van een criminele bende tussen 2016 en 2019 betrokken bij onder meer de invoer van ten minste twee grote partijen cocaïne. Ook elf familieleden en twee handlangers werden veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in drugs en wapens.

Tijdens een grote politie-inval op hun woonwagenkamp in Oss in november 2019 werden de meeste verdachten in deze zaak opgepakt, nadat de politie de familie tot dan anderhalf jaar lang via afluisterapparatuur en camera’s had geobserveerd. Die methode greep R. aan om in hoger beroep te gaan, dat donderdag van start zou gaan. Donderdag zouden vijf van de betrokken agenten in de zaak worden gehoord.

Het hof nam afgelopen najaar de beslissing om een van de agenten, die niet in Nederland verblijft, via een videoverbinding te verhoren. Een besluit dat pas afgelopen maand met de advocaten werd gedeeld. De advocaten zijn het daar niet mee eens en willen dat de getuige fysiek in de rechtbank ondervraagd wordt. Daarom vragen zij nu om andere raadsheren. De wrakingskamer moet nu een beslissing nemen of de zaak verder kan met de huidige raadsheren. Wanneer hierover een besluit komt, is niet bekend.

Lees ook: Interview: bij deze rechters was Martien kansloos, zegt de advocaat van de Godfather van Oss