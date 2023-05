Hoe Europa zijn grenzen bewaakt

In 2022 werden er 966.000 asielaanvragen ingediend in Europa. Dit was het hoogste aantal sinds 2016. Dit is exclusief de miljoenen gevluchte Oekraïners, die geen aanvraag hoeven in te dienen om recht te hebben op tijdelijke bescherming.

Nog altijd komen de meeste vluchtelingen uit Syrië, waar al twaalf jaar een burgeroorlog woedt. Op de tweede plaats van de herkomstlanden van vluchtelingen naar Europa staat Afghanistan, waar de fundamentalistische Taliban in 2021 de macht grepen.

Bij de grote exodus uit Syrië, in 2015, kwamen verreweg de meeste vluchtelingen over land via Zuidoost-Europa het continent binnen. Sindsdien zijn er daar veel hekken en muren gebouwd. Tegenwoordig is de route over zee van Tunesië en Libië naar Italië het populairst. Ook kwamen er vorig jaar relatief veel migranten de EU binnen via Servië, waar ze vaak zonder visum naartoe konden vliegen. Syrische vluchtelingen lopen door de modder terwijl ze de grens van Griekenland naar Macedonië oversteken bij het Griekse dorp Eidomeni, op 10 september 2015. Foto Yannis Behrakis/Reuters

NRC heeft vijf hekken, verspreid over het hele continent, geselecteerd voor een nadere analyse. Samen geven deze hekken een beeld van de manier waarop Europa zijn grenzen bewaakt.