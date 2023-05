De podcast van de koning is los, hij is inmiddels gewend aan het medium en Edwin Evers, en voelt zich steeds vrijer om de zielenroerselen te laten lopen. In de laatste aflevering van ‘Door de ogen van de koning’ besprak hij zijn ‘grootste inschattingsfout ooit’. Dat was natuurlijk zijn gezinsvakantie naar Griekenland in coronatijd. De gewone Nederlanders zaten noodgedwongen thuis, ‘de familie’ vloog naar de zon.

Achteraf, zo zei de koning, heeft hij daar ‘intern’ met veel mensen een pittig gesprek over gevoerd. Intern was iedereen op de hoogte van zijn vakantieplannen en er was daar niemand die hem erop attendeerde dat dit in het land wel eens verkeerd zou kunnen vallen. Wat de koning maar wilde zeggen: niet alleen hij had een inschattingsfout gemaakt, maar iedereen om hem heen ook. De vraag die opkomt is: wie is intern?

Als dat zijn moeder, zijn vrouw en kinderen en Pieter van Vollenhoven zijn valt het nog mee, maar als onder intern ook pakhuizen vol ambtenaren en voorlichters vallen, zitten we met een koning die niet wordt tegengesproken. Het doet denken aan De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen, over een keizer die kleermakers naar het hof liet komen om hem een kostuum aan te meten van ‘een stof die niet bestaat’. Hij liep uiteindelijk naakt door zijn land nagekeken door inwoners die in eerste instantie allemaal deden alsof hij wél kleren droeg.

Het doet denken aan ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Hans Christian Andersen

Onze koning kwam tot het inzicht dat hij iets doms had gedaan toen het land zich tegen hem keerde. Het leidde tot prachtige televisie toen hij samen met vrouw boete deed. Ik heb me lang afgevraagd wie er verantwoordelijk was voor die vertoning die de zaak alleen maar erger maakte, maar dankzij zijn podcast weten we het nu. Hij is na thuiskomst eerst intern op zoek gegaan naar iedereen die hem ten onrechte niet had afgeraden om op vakantie te gaan, die heeft hij één voor één te grazen genomen, net zo lang tot er niemand meer over was om hem af te raden om zo kluchtig spijt te betuigen. En nu is er dan weer de podcast, waarin hij toegeeft dat hij is omringd door wereldvreemde klunzen die hij ‘intern’ noemt. Er was weer eens niemand voorhanden om hem te vertellen dat het achteraf opnieuw beginnen over je grootste blunder nooit slim is, zeker niet als je daarbij ook om je heen gaat wijzen. Ik mag hopen dat Edwin Evers hiervan de schuld gaat krijgen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.