Frans parlement akkoord met verplichten Europese vlag bij gemeentehuizen

Hoe herken je een Frans gemeentehuis? Vaak bevindt het zich op een centrale plek in een dorp of stad, niet zelden op steenworp afstand van de kerk. Niet álle mairies zijn mooi, maar meestal zijn het imposante, klassieke panden. Hoge plafonds, brede trappen, marmeren beelden. De traditie wil dat de landsvlag voor de deur hangt, als symbool voor de Republiek die de burgemeester vertegenwoordigt. Het is niet ongewoon dat de blauwe vlag met gele sterren van de Europese Unie ernaast hangt.

Als het aan de partij Renaissance van president Emmanuel Macron ligt, wordt het voeren van die beide vlaggen bij gemeentehuizen verplicht. Onlangs presenteerde Renaissance-parlementariër Mathieu Lefèvre een wetsvoorstel waarin hij pleit voor zo’n verplichting „vanwege het belang van deze emblemen in onze geschiedenis”. Het achterliggende doel lijkt het onderstrepen van de pro-Europese agenda van Macron.

Met het verplichtstellen van het hijsen van de Franse vlag hebben de meeste Fransen geen probleem – de driekleur wappert toch al op iedere straathoek en is vooral een symbool van trots. Maar de Europese vlag ligt gevoelig. Verrassend is het dan ook niet dat van alle kanten van het politieke spectrum kritiek kwam. Zo vinden de rechts-conservatieve Republikeinen dat enkel het hijsen van de Franse vlag verplicht gesteld moet worden. De linkse alliantie NUPES sprak van een „cosmetisch” voorstel dat moet afleiden van de nog altijd sluimerende onrust over Macrons impopulaire pensioenhervorming.

Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) ging als altijd een stapje verder en noemde het plan om de EU-vlag verplicht te stellen een „minachting van de grondwet”. Partij-econoom Philippe Murer herinnert eraan dat de Fransen in 2005 tegen een Europese grondwet hebben gestemd. „En nu proberen de Macronisten de Europese vlag op te leggen”, schrijft hij op Twitter. „Walgelijk.”

Zelfs binnen partijen die Macron steunen is men kritisch. „Ze creëren weer een kloof op het moment dat de rust juist moet terugkeren”, fluisterde een anonieme parlementariër van het coalitiekamp tegen Le Figaro. Hij verwijst hierbij naar de ‘honderd dagen van verzoening’ die Macron zelf afriep na het forceren van de pensioenhervorming. „En ook nog met een onderwerp dat de meeste Fransen totaal niet aanspreekt”.

Geen EU zonder Frankrijk

Het doet denken aan de discussie die begin vorig jaar ontsprong toen Macron een Europese vlag liet ophangen onder de Arc de Triomphe, ter ere van het Franse voorzitterschap van de EU-raad. Toen werd Macron beticht van het „uitwissen van de Franse identiteit” omdat de Franse vlag had moeten wijken voor de Europese. RN-leidster Marine Le Pen stond op het punt naar de rechter te stappen, toen Macron inbond en gauw de driekleur terughing.

„Deze symboolpolitieke schermutseling herinnert Macron eraan dat de Franse liefde voor Europa grenzen kent”, schreef NRC-columnist Luuk van Middelaar destijds. „Frankrijk in Europa, daar is veel steun voor, maar niet voor een Europa zonder Frankrijk. Dus voortaan beter beide vlaggen naast elkaar”, adviseerde hij.

De regering lijkt het advies te hebben opgevolgd, en met succes. Na drie dagen van discussiëren is woensdagavond het wetsvoorstel aangenomen door de Assemblée – vooral dankzij niet-stemmers en steun van enkele linkse oppositiepolitici. Nu gaat de tekst door naar de senaat. Initiatiefnemer Lefèvre bedankt op Twitter de parlementariërs die hebben voorgestemd. „Ja, politiek is ook een kwestie van symbolen.”