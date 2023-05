Eerstejaarsstudenten hebben het zo zwaar dat ze van minister Dijkgraaf (Onderwijs, D66) nog maar de helft van hun punten hoeven te halen. De norm van het bindend studieadvies (bsa) daalt naar 30 studiepunten. Dat is lief van meneer Dijkgraaf. Maar hoe blij moeten studenten hiermee zijn?

Je biedt ze een zitzak op een roltrap naar beneden. Gelooft iemand werkelijk dat een eerstejaars daar genoeg van op kracht komt voor een Olympische inhaalsprint in het tweede jaar? Die moet een snelheid hebben van 90 studiepunten per collegejaar: de gemiste 30, plus de reguliere 60.

De dure kabinetsstrategie van het vooruitschuiven als vast onderdeel van ieder curriculum.

Het idee is zo onbezonnen dat het de gezamenlijke universiteiten weinig moeite kostte om de tegenargumenten op een rijtje te zetten. Het voorgestelde pret-bsa zal leiden tot meer studievertraging, verloren jaren door latere uitval, en extra druk op docenten, ondersteuning en voorzieningen.

Dit is allemaal zo logisch en al zozeer wetenschappelijk aangetoond, dat we ons moeten afvragen hoe dit idee in dit ministerie kon oprijzen.

De cynische verklaring is deze: in de adrenalinecocktail die Generatie Z krijgt toegediend – geldzorgen, coronarestpijn, woningnood, sociale media, klimaat – is het verlagen van de studiedruk het enige verdunnende ijsblokje dat er te vergeven valt. De enige dode mus.

Vooral geen druk! Vertel ze maar niet dat ze gelukkiger worden bij praktijkopleidingen

Iets minder cynisch: dit ministerie blijkt nogal vatbaar voor de tijdgeest. Vooral geen druk! Daarom zijn de cito-eindtoetsen gemodelleerd naar het afzwemmen voor kleuters. Je kunt niet zakken. Sommigen willen dit nu ook voor de eindexamens.

Vooral geen druk! Dat 19 procent van de 4-havo-leerlingen bleef zitten – pardon, doubléérde – lijkt me een doorslaggevend argument om onmiddellijk de overgangsnormen te halveren. Ook wil ik adviseren om proefwerken en tentamens voortaan in het format van games en TikTok-filmpjes aan te bieden, om de druk wat te verlagen.

Scholen krijgen niet langer het discriminerende label ‘excellent’ of ‘goed’. Groep 8-leerlingen kregen een dermate ‘kansrijk’ schooladvies dat de scholen in Den Haag overdonderd waren door het aantal havo- en vwo-aanmeldingen, en vijftig leerlingen op zés voorkeurscholen waren uitgeloot.

Universiteiten barsten uit hun voegen. Er zijn al docenten die essayopdrachten schrappen vanwege de werkdruk. En straks komen daar al die extra langstudeerders nog bij.

Vooral geen druk! Vertel ze maar niet dat ze gelukkiger worden bij beroeps- en praktijkopleidingen. Dat de roltrap één gebouwtje verder wél perfect staat afgesteld op hun smaak en capaciteiten. Dat ze daar wél gemotiveerd raken, presteren, punten halen. Dat geeft pas minder druk.

Maar zo’n advies voelt onveilig. Verlaag dus liever de norm. Laat iedereen excelleren in een zitzak. Allemaal een summa cum laude op het veterstrikdiploma.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.