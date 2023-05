Even tot hier wint Ere Zilveren Nipkowschijf voor ‘hoge kwaliteit satire’

Het satirische televisieprogramma Even tot hier wint dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt in de talkshow van Eva Jinek. Presentatoren Niels van der Laan, Jeroen Woe en hun team leveren volgens de jury al sinds de start van het programma „hoge kwaliteit satire over het nieuws van de week”.

Volgens de jury ligt de kracht van het programma van BNNVARA, dat bezig is aan het negende seizoen, in het verpakken van het grote nieuws tot „slimme, uiterst geestige, muzikale en altijd actuele televisie. Ze maken lastige onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek en mixen die vervolgens handig met andere grappen over alles en iedereen.” Een hoogtepunt vond de jury van de Nipkowschijf de aflevering waarin de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade werd gekoppeld aan het valse optreden van Songfestivaldeelnemers Mia en Dion.

De Ere Zilveren Nipkowschijf werd in 1962 voor het eerst uitgereikt aan tv-icoon Mies Bouwman. Het is een oeuvreprijs waar de hele jury het over eens moet zijn. Even tot hier kan zich nu in hetzelfde rijtje scharen als Kees van Kooten en Wim de Bie (1985), Frans Bromet (2017) en Het Sinterklaasjournaal (2021). Vorig jaar won Paul Witteman de ereprijs, die niet ieder jaar wordt uitgereikt.

‘Trots en vereerd’

Even tot hier werd in 2019 voor het eerst uitgezonden en was de opvolger van het eveneens succesvolle De Kwis. In een reactie op NPO Radio 1, zegt Niels van der Laan het „ontzettend eervol” te vinden dat Even tot hier de ereprijs heeft gewonnen. „Die prijs was, dacht ik, een soort oeuvreprijs, als je al een beetje op je retour bent en je strepen hebt verdiend. (…) En nu overvalt hij ons ineens. We kunnen het niet geloven, zo trots en vereerd dat we zijn.” In oktober won het programma nog de Gouden Televizier-Ring.

Verder zijn de genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf, die op 15 juni wordt uitgereikt, bekendgemaakt. Dat zijn de documentaire De jurk en het scheepswrak (NTR), Onze man bij de Taliban (VPRO) en de dramaserie Rampvlucht (KRO-NCRV). Speciale vermelding is er voor het programma Boerderij van Dorst van Raven van Dorst. Die heeft een „ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid” die de jury al een paar jaar wil eren. Vorig jaar won Boos! de Zilveren Nipkowschijf met een aflevering over seksueel misbruik bij The Voice of Holland en nam Paul Witteman de Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangst.

