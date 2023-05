Een wereld vol chemicaliën: wat doet dat met onze gezondheid?

Dagelijks komen we in aanraking met tienduizenden chemicaliën, zonder dat we het door hebben. Van tandpasta en zeep tot antiaanbaklagen en de lucht die we inademen. Redacteur Steven Frölke ziet dat we leven in een chemisch steeds vervuildere wereld. Wat doet dat met onze gezondheid?

