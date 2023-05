Duitse hulpdiensten getroffen door explosie in Ratingen, meerdere zwaargewonden

Bij een ontploffing in een woning in het Duitse Ratingen in de buurt van Düsseldorf zijn donderdag zeker twaalf hulpverleners gewond geraakt, van wie acht nog in levensgevaar verkeren. Dat melden meerdere Duitse media. De vermeende dader van de explosie is inmiddels opgepakt door een speciale eenheid van de politie. Volgens de Duitse politie is in zijn appartement ook een lijk gevonden, waarvan de identiteit nog niet kon worden achterhaald.

Duitse hulpdiensten kregen donderdagochtend een oproep vanwege een brand bij het flatgebouw. Toen meerdere brandweerlieden en politieagenten ter plekke waren en de woning wilden binnen dringen, zou de verdachte een object in brand hebben gestoken. Vervolgens ontstond een explosie.

De verdachte, volgens Duitse autoriteiten een 57-jarige man, zou bekend zijn bij de politie. De man zou zich „in het milieu van de corona-ontkenners bewegen”, zo meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, op basis van zijn sociale media. Over zijn precieze motieven is nog niets bekend. De verdachte zou samen met zijn moeder hebben gewoond in de woning waar de explosie plaatsvond. Bij zijn arrestatie zou hij zelf ook zwaargewond zijn geraakt.